Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvuru sonuçları açıklandı. KYK ek yurt başvuru sonuçlarının ardından kayıt işlemleri yapılacak. Kayıt işlemleri, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, KYK ek yurt kayıtları nasıl yapılır? İlk kayıt ücreti ne kadar? KYK ek yurt kayıt ekranı 2024-2025
Üniversitelerin ek kontenjanlarından bölümlere kabul edilen öğrenciler, KYK ek tercih yurt başvuruları açıklandı. Yurda yerleşmeye hak kazanan adaylar KYK ek yurt kayıtlarını gerçekleştirecekler. Peki, KYK ek yurt kayıtları nasıl yapılır? İlk kayıt ücreti ne kadar? KYK ek yurt kayıt ekranı 2024-2025...
2024-2025 KYK ek yurt kayıtları nasıl yapılır?
Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet'te yer alan taahhütnamenin onaylanması şartı aranıyor.
KYK EK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.