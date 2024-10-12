Üniversitelerin ek kontenjanlarından bölümlere kabul edilen öğrenciler, KYK ek tercih yurt başvuruları açıklandı. Yurda yerleşmeye hak kazanan adaylar KYK ek yurt kayıtlarını gerçekleştirecekler. Peki, KYK ek yurt kayıtları nasıl yapılır? İlk kayıt ücreti ne kadar? KYK ek yurt kayıt ekranı 2024-2025...

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.