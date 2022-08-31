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KYK yurt sonuçları için gözler GSB'de

KYK yurt başvuru sonuçlarıyla ilgil aramalar hızlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvuruları e-Devlet üzerinden üzerinden 24-28 Ağustos tarihler arasında yapıldı. KYK yurt başvurusunu tamamlayan öğrenciler bu kez yurt sonuçlarına kilitlendi. Peki KYK yurt başvuru sonuçları 2022 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt tercih başvuru sonuçları nereden açıklanacak? İşte 2022 KYK yurt başvuruları sonuç sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranı
KYK yurt sonuçları açıklandı mı?

Üniversiteye giden öğrencilere devlet tarafından barınma imkanı kapsamında, düşük ücret karşılığında sağlanan KYK yurtlarına yoğun ilgi gösteriyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de üniversite kayıtlarını yapan öğrenciler KYK yurtlarını tercih etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvurularını 24 - 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında kabul etti. 2022 KYK yurt başvurusunu tamamlayan binlerce üniversite öğrencisi KYK yurt başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Peki KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar.

2022 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvurularının 24 ile 28 Ağustos günleri arasında yapılacağını duyurdu. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KYK yurt ücretleri ne kadar?

2022 KYK yurt ücretleri belli oldu mu? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt ücretleriyle ilgili "Resmi olarak yurt ücretlerini eylül ayı içerisinde açıklayacağız" dedi.

KYK yurtlarından ücretsiz kimler kalır?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

KYK ilk kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

KYK yurt ilk taksidini yatıranlar ne yapacak?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

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