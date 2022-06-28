Özgün KYK yurtları 18-25 yaş grubuna ücretsiz Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
ÖZGÜN HABERLER

KYK yurtları 18-25 yaş grubuna ücretsiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada belirlenen tarihlerde bazı KYK yurtlarının ücretsiz konaklama sağlayacağını müjdeledi. Gençlerin seyahat edebilmesi ve üniversite kayıt dönemlerinde gittikleri şehirlerde konaklama sorununu kaldıracak açıklamanın detayları merak ediliyor. Peki, KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? KYK yurtları hangi illerde bedava olacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
KYK yurtları ne zaman ve hangi tarihlerde kimlere ücretsiz olacak? Hangi yurtlar bedava olacak?
KYK yurtları

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada belirlenen tarihlerde bazı KYK yurtlarının ücretsiz konaklama sağlayacağını müjdeledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtlarda ücretsiz konaklama imkanına dair yaptığı açıklama...

KYK YURTLARI HANGİ TARİHLERDE ÜCRETSİZ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin yaz aylarında gönül rahatlığıyla gezebilmesi için 15 Temmuz - 1 Eylül arasında 81 ildeki yurtlarımız ücretiz olarak konaklamaya açık olacaktır."

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?

Bu sene 2022-2023 dönemi KYK yurtları için başvuru süreci henüz açıklanmadı. Başvurular YKS işlemlerinin tamamlanması ile açılacak.

Başvurular önceki yıllarda Eylül ayı ilk haftası başlıyordu. Öte yandan 2021-2022 yılında yurt başvuruları da 6 Eylül tarihinde açılmıştı. Başvurular ise e-devlet üzerinden alınıyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak.
İnsanın oturup ağlayası geliyor

'İnsanın oturup
ağlayası geliyor'

Kapıkule'den girişleri sürüyor: Akın akın geliyorlar...
Sınıra ejderha gözü

Sınıra ejderha gözü

​Hudut güvenliğinde kaçak geçişlere dur diyecek.
Eşcinsellik doğuştandır yalanı nasıl ortaya çıktı?

ABD ve eşcinsellik hakkındaki sözleri hafızalara kazındı.

Depoyu doldururken 150 lira fark edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.