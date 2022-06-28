KYK yurtları 18-25 yaş grubuna ücretsiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada belirlenen tarihlerde bazı KYK yurtlarının ücretsiz konaklama sağlayacağını müjdeledi. Gençlerin seyahat edebilmesi ve üniversite kayıt dönemlerinde gittikleri şehirlerde konaklama sorununu kaldıracak açıklamanın detayları merak ediliyor. Peki, KYK yurtları ne zaman, hangi tarihte ücretsiz olacak? KYK yurtları hangi illerde bedava olacak?

Abone Ol