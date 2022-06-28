KYK yurtları 18-25 yaş grubuna ücretsiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada belirlenen tarihlerde bazı KYK yurtlarının ücretsiz konaklama sağlayacağını müjdeledi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurtlarda ücretsiz konaklama imkanına dair yaptığı açıklama...
KYK YURTLARI HANGİ TARİHLERDE ÜCRETSİZ OLACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gençlerimizin yaz aylarında gönül rahatlığıyla gezebilmesi için 15 Temmuz - 1 Eylül arasında 81 ildeki yurtlarımız ücretiz olarak konaklamaya açık olacaktır."
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN 2022?
Bu sene 2022-2023 dönemi KYK yurtları için başvuru süreci henüz açıklanmadı. Başvurular YKS işlemlerinin tamamlanması ile açılacak.
Başvurular önceki yıllarda Eylül ayı ilk haftası başlıyordu. Öte yandan 2021-2022 yılında yurt başvuruları da 6 Eylül tarihinde açılmıştı. Başvurular ise e-devlet üzerinden alınıyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuz tarihinde https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak.