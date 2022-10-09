Özgün ÖZET | Getafe - Real Madrid 0-1
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ÖZET | Getafe - Real Madrid: 0-1

Getafe Real Madrid maç sonucu ile özeti futbolseverlerin araştırmasında. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Madrid derbisinde deplasmanda Getafe ile karşılaşan Real Madrid, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkıp, 86. dakikada yerini Juan Miguel Latasa'ya bıraktı. Peki İşte Real Madrid puanı kaç, La Liga hangi takımın kaç puanı var? İşte Getafe - Real Madrid maçı detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
La Liga maç özetleri: Getafe - Real Madrid 0-1 maç özeti
Getafe Real Madrid özeti

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid Eder Militao'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Carlo Ancelotti önderliğindeki Real Madrid ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Real, 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlilk aldı. Getafe ise ligdeki üst üste 2. maçından da mağlubiyet aldı.

Getafe - Real Madrid golü kim attı?

Real Madrid, galibiyet golünü 3. dakikada korner atışı sonrasında Militao'nun golüyle buldu. Puanını 22'ye çıkaran Real Madrid maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Getafe de 7 puanla 16. sırada kaldı.

Bu arada Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkıp, 86. dakikada yerini Juan Miguel Latasa'ya bıraktı.

Barcelona-Celta Vigo maçı ne zaman?

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 21'e çıkardı. Getafe ise 7 puanda kaldı. Ligde 19 puanla 2. sırada bulunan Barcelona, yarın sahasında Celta Vigo ile oynayacak.

Getafe - Real Madrid (0-1) - Maç Özeti - LaLiga 2022/23





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