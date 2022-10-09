ÖZET | Getafe - Real Madrid: 0-1

İspanya La Liga'nın 8. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid Eder Militao'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Carlo Ancelotti önderliğindeki Real Madrid ligde henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Söz konusu maçlarda Real, 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlilk aldı. Getafe ise ligdeki üst üste 2. maçından da mağlubiyet aldı.

Getafe - Real Madrid golü kim attı?

Real Madrid, galibiyet golünü 3. dakikada korner atışı sonrasında Militao'nun golüyle buldu. Puanını 22'ye çıkaran Real Madrid maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Getafe de 7 puanla 16. sırada kaldı.

Bu arada Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkıp, 86. dakikada yerini Juan Miguel Latasa'ya bıraktı.

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Barcelona-Celta Vigo maçı ne zaman?

Alınan bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 21'e çıkardı. Getafe ise 7 puanda kaldı. Ligde 19 puanla 2. sırada bulunan Barcelona, yarın sahasında Celta Vigo ile oynayacak.

Getafe - Real Madrid (0-1) - Maç Özeti - LaLiga 2022/23









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