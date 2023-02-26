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Real Madrid 1-1 Atletico Madrid maç özeti ve golleri

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid, 78. dakikada Antoine Griezmann'ın ortasında kafa vuruşuyla rakip ağları havalandıran Jose Maria Gimenez'in golüyle öne geçti: 0-1. Real Madrid'in beraberlik golü ise 85. dakikada diğer bir defans oyuncusu Alvaro Rodriguez'in kafasından geldi. Real Madrid-Atletico Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

08:44 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Real Madrid-Atletico Madrid maç özeti

Real Madrid-Atletico Madrid maç özeti

İspanya La Liga'nın 23. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Atletico Madrid'i konuk etti. Madrid derbisinde mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Real Madrid - Atletico Madrid maçı golleri kim attı?

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 64. dakikasında Atletico Madrid'de Angel Correa, ikili mücadelede rakibine attığı dirsek sonrasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Atletico Madrid, 78. dakikada Antoine Griezmann'ın ortasında kafa vuruşuyla rakip ağları havalandıran Jose Maria Gimenez'in golüyle öne geçti: 0-1.

Real Madrid - Atletico Madrid

Real Madrid'in beraberlik golü ise 85. dakikada diğer bir defans oyuncusu Alvaro Rodriguez'in kafasından geldi. İspanya ligindeki Madrid derbisinde 172. kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki rekabette 41. beraberlik geldi.

Derbilerde Real Madrid 91, Atletico Madrid de 40 maçı kazandı.

Real Madrid, Atletico Madrid puan durumu

La Liga'da şampiyonluk yarışında yara alan Real Madrid 52 puanla 2. sırada bulunurken, Atletico Madrid 42 puanla 4'üncülükte yer alıyor.

Lider Barcelona, deplasmanda Almeria'yı yenmesi halinde puanını 62'ye yükselterek en yakın rakibi Real Madrid ile arasındaki farkı 10'a çıkaracak.


Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. Süper Lig 23. hafta erteleme maçında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hataya yer vermedi. Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Müsabakayı Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı. İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Premier Lig'de zirve takipçisi Manchester City deplasmanda Bournemouth'u 4-1 yendi. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 26 Şubat 2023 Pazar maç programı haberimizde.


#La Liga
#Real Madrid
#Atletico Madrid
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