Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Girona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Artem Dovbyk, 65 ve 75. dakikalarda Portu ve 67. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 73 puanda kalan Barcelona, bitime 4 hafta kala lider Real Madrid'in 14 puan gerisinde kaldı ve Real Madrid, 2023-24 sezonunu LaLiga şampiyonu olarak tamamlamayı garantiledi. Eflatun-beyazlılar, İspanya'da 36. kez şampiyonluğa ulaştı ve 27 şampiyonluğu bulunan Barcelona ile arasındaki farkı da 9 şampiyonluğa çıkarmış oldu.