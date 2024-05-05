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La Liga'da Real Madrid bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

İspanya La Liga'da lider Real Madrid, Girona'nın Barcelona'yı mağlup etmesinin ardından bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Eflatun-beyazlılar, İspanya'da 36. kez şampiyonluğa ulaştı. Peki Real Madrid'in kaç puanı var? İşte La Liga güncel puan durumu.

08:50 - 5/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
İspanya La Liga'da lider Real Madrid
İspanya La Liga'da lider Real Madrid

LaLiga'nın 34. haftasında Girona'nın Barcelona'yı 4-2 mağlup etmesi sonrası Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Municipal de Montilivi Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Girona'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Artem Dovbyk, 65 ve 75. dakikalarda Portu ve 67. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti.

Barcelona'nın gollerini ise 3. dakikada Andreas Christensen ve 45+1'de Robert Lewandowski attı.

Real Madrid kaç kez şampiyon oldu?

Bu sonuçla birlikte 73 puanda kalan Barcelona, bitime 4 hafta kala lider Real Madrid'in 14 puan gerisinde kaldı ve Real Madrid, 2023-24 sezonunu LaLiga şampiyonu olarak tamamlamayı garantiledi. Eflatun-beyazlılar, İspanya'da 36. kez şampiyonluğa ulaştı ve 27 şampiyonluğu bulunan Barcelona ile arasındaki farkı da 9 şampiyonluğa çıkarmış oldu.

Arda Güler'in Real Madrid kariyerindeki ikinci kupasını kazandı

Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanya Süper Kupası'nın ardından Real Madrid kariyerindeki ikinci kupasını kazandı.

Girona da tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı

Öte yandan 73 puana yükselen Girona da tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazandı. Girona, ligde 74 puana ulaşarak ikinci sıraya yükselmiş oldu.

La Liga güncel puan durumu


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