LGS başvuruları ne zaman başlıyor: 2022 LGS kılavuzu yayınlandı

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tvnet yeni bir başlangıç

tvnet, yenilenen yüzüyle yeni yayın dönemine girdi. Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmalarda logodan alt yazılara, stüdyolardan içerik ve ekran grafiklerine kadar birçok değişiklik yapıldı. Kanal, “Anladığın Yerdesin” mottosu ile dijitalde de iddialı olacak. Genel Müdür Ömer Karaca, “İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. tvnet izleyicileri zamanla alışılmışın dışında bir ekran görecek” diye konuştu.

