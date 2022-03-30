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LGS başvuruları ne zaman başlıyor: 2022 LGS kılavuzu yayınlandı

LGS sınavına katılan milyonlarca adayın beklediği tarih netleşti. Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS başvuruları hakkında açıklama geldi. Bakan Özer başvuruların hangi tarihte alınacağını ve nasıl olacağını duyurdu. Peki, MEB 2022 LGS başvuruları ne zaman? İşte Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS 2022 başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
lgs başvuru 2022

LGS başvuru tarihleri yayınlanan duyuruyla paylaşıldı. 2022 LGS kılavuzuyla başvuru sürecinin detaylarına yer verildi. LGS 2022 başvuruları ne zaman?

LGS 2022 BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

LGS başvuru kılavuzuyla ilgili beklenen duyuru geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrenciler, LGS 2022 kılavuzunu resmi internet adresi üzerinden inceleyebilecek.

LGS 2022 KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

LGS 2022 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.” açıklamasını yaptı.

Özer, "Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek" dedi.

Öğretmen Atamaları Son Dakika Haberi: Bakan Özer "Atama olacak mı?" sorusunu yanıtladı!
ÖZGÜN
Öğretmen Atamaları Son Dakika Haberi: Bakan Özer "Atama olacak mı?" sorusunu yanıtladı!

Bakan Özer'den öğretmenlere atama müjdesi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TV100'de konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.
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Eğitim gündemine ilişkin soruları cevaplayan Bakan Özer, eğitimin tüm kademelerinde, okullaşma oranlarının ilk defa son 20 yılda OECD ortalamalarına yaklaştığını söyledi.
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Öte yandan KPSS atamaları konusunda da konuşan Özer, öğretmenleri sevindirecek ifadeler kullandı.
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Bakan Özer öğretmen istihdamını önemsediklerinin altını çizdi ve sözlerine atama müjdesiyle devam etti.
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Özer'in ifadeleri şöyle:<br><br>\"Biz ögretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. Bakanlık olarak öğretmen alımına devam edeceğiz.\"
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\"OKULA GİTME ZORUNLULUĞUNU KALDIRIYORUZ\"<br><br>Bakan Özer ayrıca, 2. dönem ara tatilinin 11-15 Nisan tarihleri arasında olacağını hatırlatarak, \"11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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Bakan Özer'den öğretmenlere atama müjdesi
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlere müjdeyi verdi. Öğretmen istihdamını önemsediklerini belirten bakan KPSS ataması ile ilgili konuştu. İşte detaylar...


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