LGS başvuruları ne zaman başlıyor: 2022 LGS kılavuzu yayınlandı
LGS sınavına katılan milyonlarca adayın beklediği tarih netleşti. Milli Eğitim Bakanı'ndan LGS başvuruları hakkında açıklama geldi. Bakan Özer başvuruların hangi tarihte alınacağını ve nasıl olacağını duyurdu. Peki, MEB 2022 LGS başvuruları ne zaman? İşte Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu...
LGS başvuru tarihleri yayınlanan duyuruyla paylaşıldı. 2022 LGS kılavuzuyla başvuru sürecinin detaylarına yer verildi. LGS 2022 başvuruları ne zaman?
LGS 2022 BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI
LGS başvuru kılavuzuyla ilgili beklenen duyuru geldi. 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu, "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrenciler, LGS 2022 kılavuzunu resmi internet adresi üzerinden inceleyebilecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022 tarihleri arasında bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınavda oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.” açıklamasını yaptı.
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Özer, "Otomatik başvuru işlemi, yurt içinde eğitim alan tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek" dedi.