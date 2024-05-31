"LGS sınavına hangi okulda gireceğim? 2024 e-Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı açıldı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. LGS sınav giriş belgesinin açıklanma tarihi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Buna göre LGS sınav yerleri 24 Mayıs cuma günü erişime açılıyor. Okul müdürlükleri tarafından onaylanacak sınav giriş belgesi, öğrenciye teslim edilecek. Adaylar sınav günü geçerli kimlik belgeleriyle birlikte fotoğraflı onaylı giriş belgelerini yanlarında bulunduracak. Peki LGS sınavına hangi okulda gireceğim? 2024 e-Okul LGS sınav giriş belgesi alma ekranı