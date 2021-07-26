Özgün LGS Tercih Sonuçları Açıklandı İşte 2021 LGS Sonuçları Sorgulama Ekranı
ÖZGÜN HABERLER

LGS Tercih Sonuçları Açıklandı! İşte 2021 LGS Sonuçları Sorgulama Ekranı

2021 LGS tercih sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabilir. Peki,

yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi ne zaman olacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS Tercih Sonuçları Açıklandı! İşte 2021 LGS Sonuçları Sorgulama Ekranı
LGS tercih sonuçları açıklandı.

LGS sınavına giren öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

YERLEŞTİRME NAKİL TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

Sınavsız yerleştirmede öğrencilerin yüzde 92'si ilk üç tercihinden birisine yerleşti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LGS yerleştirmelerinde bir önceki yıla göre çoğu alanda iyileşme yaşandığını ifade eden Özer, "2020'de sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihinden birisine yerleşme oranı yüzde 91,6'ydı, bu yıl oran yüzde 91,98'e yükseldi" dedi.

LGS yerleştirmelerinde öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti
GÜNDEM
LGS yerleştirmelerinde öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti
Abone Ol Google News
Öğretmenliği bırakıp bu işe girdi

Öğretmenliği bırakıp bu işe girdi

​Ayda iki ton üretip kilosunu 45 TL'den satıyor, paraya para demiyor.
Memurların zam talebi belli oldu

Memurların zam talebi belli oldu

​Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.
Tunustaki darbeye açıktan destek veren tek isim: Mısır-BAE lobisinin sözcüsü Özgür Anayasa Partisi’nin lideri Abir Musa

PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Milletvekili dokunulmazlıkları askıya alındı.

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.

​Kıbrıslı Türklere yönelik yaptırımlara hazırlanıyor.

​Gaz pedalı takılı kalınca 30 km sonra durabildi.

​Müslüman dünyanın temsili yok.

Kılıçdaroğlu, ​mülteci düşmanlığını partisinin temel hedefi haline getirdi.

​El-Bab'da 2 şehit verilen saldırının detayları öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.