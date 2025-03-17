Liberato Gianpaolo Cacace, 27 Eylül 2000 tarihinde Wellington, Yeni Zelanda'da doğmuştur. İtalyan asıllı bir aile çocuğu olan Cacace, futbol kariyerine Island Bay United takımında başladı, ardından Wellington Phoenix'in yedek takımına geçti. Cacace, İtalya Serie A takımlarından Empoli'de forma giymektedir. İşte Liberato Cacace’nin hayatı ve futbol kariyeri.
Liberato Cacace, 27 Eylül 2000'de Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da doğmuş Yeni Zelandalı bir futbolcudur. Sol bek pozisyonunda oynayan Cacace, İtalya Serie A takımlarından Empoli'de forma giymektedir.
Liberato Cacace kimdir?
2018 yılında Wellington Phoenix'in A-League'deki ana kadrosuna yükselen Cacace, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. 2020 yılında Belçika'nın Sint-Truiden takımına transfer olmuş, burada iki sezon devam eden ve 2022 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'ye kiralık olarak katılmıştır. Empoli'deki başarılı performansın ardından kulüp, Cacace'nin bonservisini alarak kadrosuna dahil oldu.
Cacace, Yeni Zelanda milli takımıyla da önemli başarılara imza atmış, 2024 yılında Okyanusya Uluslar Kupası'nı kazanarak takımın kaptanlığını yapmıştır.
Son dönemde Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Cacace için Empoli, transfer döneminin kapanmış olması nedeniyle bu teklif reddetmişti.