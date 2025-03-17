2018 yılında Wellington Phoenix'in A-League'deki ana kadrosuna yükselen Cacace, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. 2020 yılında Belçika'nın Sint-Truiden takımına transfer olmuş, burada iki sezon devam eden ve 2022 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Empoli'ye kiralık olarak katılmıştır. Empoli'deki başarılı performansın ardından kulüp, Cacace'nin bonservisini alarak kadrosuna dahil oldu.