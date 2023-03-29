Spor Toto Süper Lig’de hangi maçlar var?
Spor Toto Süper Lig 27. haftası 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü ile start verecek.
BU HAFTA SPOR TOTO SÜPER LİG’DE HANGİ MAÇLAR VAR?
BU HAFTA SPOR TOTO SÜPER LİG’DE HANGİ MAÇLAR VAR?
CUMARTESİ
CUMARTESİ
01.04.2023
16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ
01.04.2023
16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
01.04.2023
20:30 GALATASARAY A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
PAZAR
PAZAR
02.04.2023
ATAKAŞ HATAYSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
02.04.2023
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
02.04.2023
13:30 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - ARABAM.COM KONYASPOR
02.04.2023
16:00 BITEXEN GİRESUNSPOR - CORENDON ALANYASPOR
02.04.2023
20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.
PAZARTESİ
PAZARTESİ
03.04.2023
20:30 İSTANBULSPOR A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU
SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU
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15 dakika önce