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Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta heyecanı başlıyor. Euro 2024 Elemeleri nedeniyle Milli araya giren Süper Lig, 1 Nisan Cumartesi günü Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü maçı ile açılış yapacak. Zirve yarışında önemli maçlara konuk olacağımız haftada bir de derbi oynanacak. Peki Spor Toto Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte sorunun cevabı ve Spor Toto Süper Lig puan durumu.

14:54 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Spor Toto Süper Lig’de hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig’de hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig 27. haftası 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü ile start verecek.

BU HAFTA SPOR TOTO SÜPER LİG’DE HANGİ MAÇLAR VAR?

CUMARTESİ

01.04.2023
16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - MKE ANKARAGÜCÜ
01.04.2023
16:00 TRABZONSPOR A.Ş. - YUKATEL KAYSERİSPOR
01.04.2023
20:30 GALATASARAY A.Ş. - ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

PAZAR

02.04.2023
ATAKAŞ HATAYSPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
02.04.2023
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
02.04.2023
13:30 HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - ARABAM.COM KONYASPOR
02.04.2023
16:00 BITEXEN GİRESUNSPOR - CORENDON ALANYASPOR
02.04.2023
20:30 FENERBAHÇE A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.

PAZARTESİ

03.04.2023
20:30 İSTANBULSPOR A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Spor Toto Süper Lig
#27. hafta
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15 dakika önce
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