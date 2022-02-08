Özgün Liselerde nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 2 dönem nakil başvuruları başladı mı?
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Liselerde nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 2. dönem nakil başvuruları başladı mı?

Liselerde nakil işlemleri ikinci dönemle beraber veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Yarıyıl tatilinin bitip yeni dönemin başlamasının ardından 2. dönem lise nakil başvuru işlemleri için gözler MEB'den yapılacak açıklamaya çevrildi. e-devlet üzerinden gerçekleşecek olan lise nakil işlemleri için bekleyiş sürüyor. Peki, liselerde nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Liselerde nakil işlemleri ne zaman yapılacak? 2. dönem nakil başvuruları başladı mı?
NAKİL

Nakiler başlayıp başlamadığı veli ve öğrencilerin odaklandığı konulardan biri oldu. Yarıyıl tatilinin bitip yeni dönemin başlamasının sonrasında ikinci dönem lise nakil başvuru işlemleri yakından takip ediliyor. Lise nakiller ne zaman açıklanacak? 2022 2. Dönem lise nakil başvurusu ne zaman bitiyor, başvuru sonuçları ne zaman belli olur?

LİSELERDE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2. Dönemle beraber beklentilerin arttığı ortaöğretim lise nakil tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor. Bakanlık tarafından yapılan nakil işlemlerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

NAKİLLER NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi hariç olmak üzere, yılsonu sınıf atlatma işlemleri tamamlandıktan sonraki ilk iş gününden ekim ayının sonuna kadar ve ikinci dönemin başlangıcından şubat ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılır.

Nakil ve geçişler, haftalık yapıldığında her haftanın, aylık yapıldığında ise her ayın; ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılır.

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