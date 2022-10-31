Özgün Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü olan Prof Dr Fatih Gültekin kimdir?
ÖZGÜN HABERLER

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü olan Prof. Dr. Fatih Gültekin kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Gültekin atandı. Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin kimdir, kaç yaşındadır? İşte detaylar..r

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü kim oldu? Prof. Dr. Fatih Gültekin kimdir, kaç yaşında?
Fatih Gültekin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Gültekin atandı.

FATİH GÜLTETİN KİMDİR?

Dr. Fatih Gültekin 1966 yılında Konya’da doğdu.Aslen Akörenli olan Gültekin Hilimlerin İsmail in torunu olup Seyit Ahmet Gültekin Hocanın en küçük çocuğudur. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesini 1990 yılında bitirdikten sonra, Konya Numune Hastanesinde çalıştı. Bu dönemde Biyokimya doktorasını bitirdi. 1997 yılında Isparta’da bulunan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında Yardımcı Doçent, 2002 yılında ise Doçent oldu. 2007 yılında da profesörlük ünvanı aldı.Doçentlik yıllarında FULBRIGHT bursu kazandı ve

araştırmalar yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Burada gıda katkı maddeleriyle ilgili seminerler verdi. 2012 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. International Journal of Health and Nutrition dergisinin baş editörlüğünü yürütmektedir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve kongrelerde sunulmuş, yüzün üzerinde çalışması vardır. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

İmzalı bordrodikkate alınacak

İmzalı bordro
dikkate alınacak

​Yargıtay'dan emsal niteliğinde fazla mesai kararı.
Hindistanda faciaCan kaybı artıyor

Hindistan'da facia
Can kaybı artıyor

Yetkililer köprünün çökme nedenini tek bir şeye bağladı.
8. Türk TıpDünyası Kurultayı

8. Türk Tıp
Dünyası Kurultayı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Bakan Nebati'den döviz kurları mesajı.

​Türkiye'nin ilk pastanesi Lebon kepenk indirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.