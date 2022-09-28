Banka kartı temassız özelliği açma nasıl olur?

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) ağustos ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre ağustos ayı sonunda Türkiye’de 93,8 milyon adet kredi kartı, 161,8 milyon adet banka kartı ve 66,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. Temassız ödeme özellikli kartlarla kolayca ödeme alabilir, işlem sürelerinizi kısaltarak daha hızlı ve sorunsuz işlem gerçekleştirebilirsiniz. Temassız ödeme sayesinde sıra derdinizi azaltır, müşterilerinizi bekletmezsiniz ve personelinizin iş yükünü hafifletebilirsiniz. Kredi ve banka kartları ile belirli bir tutara kadar olan işlemlerinizde kartın POS cihazına takılmasına, imza atılmasına ve şifre girilmesine gerek olmadan temassız ödeme teknolojisinin avantajlarından siz de faydalanabilirsiniz.

Kartımla nasıl temassız ödeme yapabilirim?

Kartınızın üzerinde temassız işaretini () görüyorsanız, kartınız temassız ödeme özelliği taşıyor demektir. Temassız kartınızı, temassız özellikli POS ve ya Ödeme Kaydedici Cihaza (ÖKC) yaklaştırarak ödemenizi hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. İşyeri iseniz; 750 TL’ye kadar olan işlemler için kartın POS cihazına takılmasına, imza atılmasına ve şifre girilmesine gerek olmadan temassız ödeme alabilirsiniz. 750 TL üzeri temassız işlemler müşterinin kart şifresini girmesi ile tamamlanır.

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Nasıl temassız kart edinebilirim?

Başvurunuz sırasında kart veren banka/kuruluş temsilcisine kartınızın temassız özellikli olmasını istediğinizi söylemeniz yeterlidir.

Kartımla günde kaç temassız işlem yapabilirim?

Kartınızla günde üst üste yapabileceğiniz işlem sayısı kartınızı veren banka/kuruluş tarafından belirlenmektedir. Bu konuda detaylı bilgi almak için, temassız kartınızı aldığınız bankanın/kuruluşun müşteri hizmetlerine danışmalısınız.

Ne kadar alış veriş yapıldığında temassız ödemelerde şifre isteniyor?

Temassız ödemenin en büyük faydası küçük tutarlı işlemlerin hızla tamamlanmasıdır. Bu nedenle 750 TL altındaki tüm harcamalarınızı temassız kartınızla şifre girmeden güvenle ödeyebilirsiniz. 750 TL üzerindeki alışverişlerinizde ise kart şifrenizi girmeniz gerekecektir. Her iki durumda da kartınızı elinizden hiç bırakmadan, hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Temassızla ödeyebileceğim en yüksek tutar ne kadardır?

Kartınızı veren bankanın/kuruluşun güvenlik parametrelerine göre temassız işlem limitiniz değişir. Bu konuda size detaylı bilgiyi kart aldığınız banka/kuruluş sağlayacaktır.

VakıfBank Mobil Temassız Ödeme nasıl yapılır?

Telefonunuza Mobil Temassız Ödeme Tanımlamak için;

Mobil Temassız Ödeme, Android ve NFC (Near Field Communication – Yakın Alan İletişimi) özelliği bulunan 5.0 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlarda çalışmaktadır. Bu nedenle Android telefonunuzun ayarlar sekmesinden NFC özelliğini aktif hale getiriniz. VakıfBank Mobil Bankacılık uygulaması içerisinde “Kredi Kartları” menüsünden “Mobil Temassız Ödeme İşlemleri”ni tıklayınız (Mobil Temassız Ödeme İşlemleri güncel versiyonda görüntülenmektedir, Mobil Bankacılık uygulamanızın güncel olduğunu kontrol ediniz). Açılan ekranda Mobil Temassız Ödeme İşlemlerine tanımlanabilecek kredi kartlarınız (bireysel/asıl/sanal olmayan kartlar) listelenir. Tanımlanmasını istediğiniz kredi kartınızı seçiniz. Mobil Temassız Ödeme Tanımını açık/aktif hale getiriniz. Tanımlanacak kartınız ilk kart ise “Öncelikli Kart” sekmesi otomatik olarak seçilmiş olur. Öncelikli kart ödemenin bu kartınızdan alınacağını ifade eder. Birden fazla kartınızı Mobil Temassız Ödeme İşlemine tanımlayabilir, dilediğiniz zaman öncelikli kart olarak seçip işlemin bu kartınızdan yapılmasını sağlayabilirsiniz. Onay sekmesini tıkladığınızda kartınız başarılı olarak Mobil Temassız Ödeme’ye tanımlanacaktır.

Ziraat Bankası kartı temassız açma

Kartınıza Mobil Temassız Ödeme özelliğini tanımlamak için;

Mobil temassız ödeme özelliği sadece Android işletim sistemine sahip (versiyon 5.0 ve üzeri sürümlü) NFC özelliği bulunan akıllı telefonlarda çalışabilmektedir. Cihazınızın NFC özelliğini ayarlar sekmesinden NFC menüsü aracılığı ile aktive edebilirsiniz.

Eğer telefonunuzda başka bir ödeme uygulaması mevcut ise, ayarlar menüsünden varsayılan ödeme uygulaması olarak Bankkart Mobil veya Ziraat Mobil seçilmelidir.

Bankkart Mobil’ de Ödemeler veya Ziraat Mobil’de Kartlarım menüsünden Mobil Temassız Ödeme Tanımlama>Kredi Kartlarım seçilmelidir. Açılan menüde özelliğin aktifleştirilmesi için uygun kartlarınız listelenecektir. Dilediğiniz kredi kartınız için özelliği aktive edebilirsiniz. Yine bu menü aracılığı ile özelliği kapatıp dilediğiniz zaman tekrar aktive edebilirsiniz.

Telefonunuz ile ödeme yaparken;

Cihazı ekran kilidi açık bir şekilde POS cihazına yaklaştırmanız yeterlidir. Telefonunuzun özelliğine ve arka planda çalışan uygulama sayısına göre işlem süreleri uzayıp kısalabileceğinden dolayı POS ve telefon ekranı üzerinde işlemin başladığını görene kadar telefonunuzu POS cihazına yakın mesafede tutmaya devam edin. İşlem başladıktan sonra telefonunuzun artık çekebilirsiniz. Tek seferlik şifresiz temassız işlem limiti üstü işlemler için POS terminali sizden şifrenizi girmenizi isteyecektir. Şifreniz Mobil Temassız Ödeme özelliği tanımladığınız kartınızın şifresidir. Mobil Temassız Ödeme işlemlerinde güvenliğiniz için arka planda size özel dijital bir kart üretilir. Ödeme bittikten sonra POS cihazından çıkan slipte (işlem fişi) bu dijital kartın numarası görünür.

Garanti Maaş kartı temassız özelliği açma

Garanti kartı temassız özelliği açma bir hayli merak ediliyor. Garanti temassız özelliği nasıl açılır? Mobil Ödeme İlk Tanımlama: Android işletim sistemli telefonunuzun Ödemeler menüsündeki Mobil Ödeme'yi seçin. Visa ve MasterCard logolu herhangi bir kartınıza mobil ödeme özelliği ekleyin. Telefon NFC ayarlarından NFC özelliğini açıp, varsayılan ödeme uygulamanızı BonusFlaş olarak seçin.

Denizbank banka kartı temassız özelliği açma

Türkiye’de bir ilk: Temassız özelliğini dilediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz!

Temassız BankaKartım ile tek seferde 750 TL'ye kadar yapacağınız alışverişinizi POS'ta temassız olarak ödeyebilirsiniz!

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DenizKartım mobil uygulamasını kullanarak Temassız BankaKartım kampanyalarını takip edebilir ve kartınıza ait güncel bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Temassız BankaKartı’ınıza şifre belirlemek için SIFRE boşluk, 4 haneli oluşturduğunuz şifre boşluk, kartınızın son dört hanesi ve kartınızın arkasında yer alan üç rakamı yazarak 3280’e sms gönderin.

Ayıca şifrenizi DenizKartım mobil uygulamasından, şubelerimizden, 0850 222 0 800 Telefon Bankacılığı veya internet Bankacılığı kanallarından da hızlıca belirleyebilirsiniz.

Şifrenizi belirlerken kolay tahmin edilir rakamları kullanmayınız. Şifrenizi kartın üzerine yazmayınız ve kimseyle paylaşmayınız.

Kartınızın temassız özelliği kapalı olarak teslim edilmiştir. ATM veya POS’tan ilk şifreli işlem sonrasında temassız özelliği açılacaktır.

Kartınızın temassız özelliğini dilediğiniz anda telefon bankacılığıyla veya şubelerimize başvurarak açıp kapatabilirsiniz. Aç/kapat özelliğinin devreye girmesi için mutlaka ilk işleminizin ATM’den veya POS’tan şifre girerek gerçekleşmesi gerekmektedir.

Temassız BankaKartım ve BankaKartım Sanal mobil kanallar ve İnternet Bankacılığında!

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Mobildeniz ve DenizKartım kanallarından kart işlemlerine ulaşabilirsiniz.

BankaKartım Sanal için:

Telemarketing

MobilDeniz

İletişim Merkezi

DenizKartım

Şube

İnternet Şube kanal ve uygulamalarından başvuru yapabilirsiniz.

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