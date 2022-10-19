Özgün Bartındaki maden kazasının sebebi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğandan açıklama
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Bartın'daki maden kazasının sebebi belli oldu mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Bartın'ın Amasra ilçesinde TTK maden ocağında meydana gelen Grizu patlamasında 41 maden işçisi şehit oldu. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlama meclis gündeminde yer alıyor. AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan maden kazasının sebebi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, maden kazasının sebebi ne? Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasının nedeni belli oldu mu? Rapor yayınlandı mı? İşte Erdoğan'ın konuya ilişkin son dakika açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maden kazası neden oldu? Bartın Amasrada meydana gelen maden ocağındaki patlamanın sebebi belli oldu mu?
Maden kazası sebebi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan konuşmasında maden ocağı patlamasının sebebi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BARTIN AMASRA'DA MEYDANA GELEN MADEN KAZASI

Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlama neticesinde 41 kişi şehit oldu.

MADEN KAZASI NEDEN OLDU, SEBEBİ NEDİR?

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maden kazasına ilişkin açıklamalarından satır başlıkları;

Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan elim kaza hepimizin yüreğini dağlamıştır. Metan tüm dünyada maden işletmelerinin ve madencilerin korkulu rüyasıdır.

''KESİN RAPOR ÇIKANA KARAR SÖYLENEN HER ŞEY SPEKÜLASYONDAN İBARETTİR''

Tüm önlemlere ve sistemlere rağmen nasıl olup da patlama yaşandığını bilmiyoruz, çalışma sonrası öğreneceğiz. Patlama sebebi inceleme sonucu belirlenecek. Patlamayla ilgili kesin rapor çıkana karar söylenen her şey spekülasyondan ibarettir.

''BARTIN'DAKİ HASTALARIMIZ TABURCU EDİLDİ''

Bartın'daki hastalarımızın tamamı taburcu edilmiş durumda. Ayrıca afet öncesi yapılan denetimleri de mercek altına aldık.

''MADEN OCAĞI SON OLARAK AĞUSTOS AYINDA DENETLENDİ''

Maden ocağı son olarak ağustos ayında 7 gün süreyle denetlenmiştir. Yılda en az 4 defa denetlenerek eksikler tespit edilmekte ikazlar yapılmaktadır.

''MADENCİLERİN GERİDE BIRAKTIĞI AİLELERİ DEVLETE EMANETTİR''

Maden kazalarında hayatını kaybedenlere verilecek destek için düzenleme çalışmasını ilgili arkadaşlar sürdürüyor. Madencilerin geride bıraktığı aileleri devlete emanettir. İhmali görülen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak.''

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