Güney mutfağının önemli bir parçası olan Magnolia genellikle çikolata, vanilya, fındık ve karamel gibi lezzetli malzemelerin bir araya getirilmesiyle hazırlanır. Ülkemizde de yaygın olarak tüketilen bu nefis tatlı ile ilgili merak ettiğiniz her şeye haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAGNOLİA TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Muhallebisi için;

> 1 litre süt

> 3 yemek kaşığı un

> 2 yemek kaşığı nişasta

> 1 su bardağı şeker

> 1 adet yumurta sarısı

> 1 paket sıvı krema

> 1 paket vanilya

Arası için;

> 1,5 paket burçak bisküvi

> Çilek

YAPILIŞI

> Tencereye süt, şeker, nişasta, un ve yumurtayı alın.

> Çırpma teli ile çırpın.

> Ocağa alıp karıştırmaya başlayın.

> Kıvamı koyulaşıp, göz göz oluncaya kadar pişirin.

> Ocaktan alın, vanilya ekleyin ve karıştırın. Soğumaya bırakın.

> Muhallebimiz soğurken, ara ara karıştırın ki üzeri kabuk tutmasın.

> Muhallebi soğurken, bisküvileri rondodan geçirin.

> Muhallebiniz soğuduktan sonra, içine bir paket krema ilave edip mikser ile çırpın.

> Çilekleri ince dilimler halinde kesin.

> Kupların en dibine 1 yemek kaşığı bisküvi ekleyin.

> Çilekleri dizin ve üzerine muhallebi ilave edin.

> Daha sonra bir kat daha bisküvi ve yine muhallebi, en son bisküvi olacak şekilde pay edin.

Afiyet olsun.

MAGNOLİA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

> Çilekli Magnolia yapımında, hazırlamış olduğunuz muhallebiyi, soğumaya bıraktıktan sonra, ara ara karıştırın. Muhallebinin kabuk tutmasını ve katılaşmasını engelleyin.

> Kremayı muhallebi soğuduktan sonra eklemelisiniz.

> Tatlınız buzdolabında ne kadar çok kalıp ne kadar çok soğursa, o kadar lezzetli olacaktır. Bu yüzden zamanınız varsa, en az 4-5 saat kadar dolapta bekletin tatlılarınızı.

> Magnolialarınızı ceviz ya da fındık kırığı ile süsleyebilirsiniz.

> Dilerseniz ara katlara damla çikolata serpebilirsiniz.

MAGNOLİA KALORİSİ

1 cup çilekli magnolia, yaklaşık olarak 350 kalori civarındadır.







