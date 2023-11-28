TOKİ işyeri açık artırma ile konut ve işyeri satışı gerçekleştiriyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 32 ilde 169 konut, 28 ilde ise 192 işyerini vadeli olarak, açık artırma ile satılacağını duyurdu. Peki TOKİ konut ve işyeri ihale satışı ne zaman hangi illerde? TOKİ ihale satışında peşinat ne kadar vade sayısı kaç? TOKİ ihale usulü ile satılacak konutlar ve muhammen bedelleri ne kadar?