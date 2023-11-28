Malatya Doğanşehir deprem konutları teslim tarihi
Depremlerin yıkıma yol açtığı Doğanşehir'de de etaplar halinde afet konutları inşa ediliyor. Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan afet konutları, çevre düzenlemesinin ardından aralık ayında hak sahiplerine teslim edilecek.
"Depremzedelere tüm imkanları sağlıyoruz"
Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, ilçelerindeki binaların yarısına yakınının depremin etkisiyle yıkıldığını söyledi.
Depremzedelerin ilk etapta çadırlarda, ardından konteynerlerde barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Kılıç, hızla başlanan kalıcı konut çalışmalarında da önemli ilerleme kaydettiklerini ifade etti.
Kılıç, ilçede 1776 konut yapılacağını aktararak şöyle konuştu: "Aralık ayının ortası gibi toplu konutlardan 350'sini teslim edeceğiz. Normalleşme sürecinde bu evler özellikle de kış ayında vatandaşlarımızı çok rahatlatacak. Ondan sonraki süreçte önümüzdeki yaza doğru da geri kalan konutlarımızı inşallah teslim etmiş olacağız. Şu an vatandaşlarımız konteyner kentlerimizde, az hasarlı ve hasarsız evlerinde kalıyor. Çadırda kalan hiçbir vatandaşımız kalmadı.