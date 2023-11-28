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Malatya Doğanşehir deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmek için gün sayıyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, martta temelleri atılan deprem konutlarından 350'sinin gelecek ay hak sahiplerine teslim edilecek. İşte detaylar.

13:26 - 28/11/2023 Tuesday
Güncelleme: 13:26 - 28/11/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Malatya Doğanşehir deprem konutları teslim tarihi

Malatya Doğanşehir deprem konutları teslim tarihi

'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar 7/24 esasına göre sürüyor.

Depremlerin yıkıma yol açtığı Doğanşehir'de de etaplar halinde afet konutları inşa ediliyor. Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan afet konutları, çevre düzenlemesinin ardından aralık ayında hak sahiplerine teslim edilecek.

"Depremzedelere tüm imkanları sağlıyoruz"

Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, ilçelerindeki binaların yarısına yakınının depremin etkisiyle yıkıldığını söyledi.

Depremzedelerin ilk etapta çadırlarda, ardından konteynerlerde barınma ihtiyaçlarını giderdiklerini belirten Kılıç, hızla başlanan kalıcı konut çalışmalarında da önemli ilerleme kaydettiklerini ifade etti.

Kılıç, ilçede 1776 konut yapılacağını aktararak şöyle konuştu: "Aralık ayının ortası gibi toplu konutlardan 350'sini teslim edeceğiz. Normalleşme sürecinde bu evler özellikle de kış ayında vatandaşlarımızı çok rahatlatacak. Ondan sonraki süreçte önümüzdeki yaza doğru da geri kalan konutlarımızı inşallah teslim etmiş olacağız. Şu an vatandaşlarımız konteyner kentlerimizde, az hasarlı ve hasarsız evlerinde kalıyor. Çadırda kalan hiçbir vatandaşımız kalmadı.

#Malatya
#Doğanşehir deprem konutları
#kahramanmaraş depremi
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