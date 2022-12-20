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Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 8 yaralı

Malatya’da Fırat Mahallesi, Mehmetçik Caddesi’nde sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 44 ACD 717 plakalı halk otobüsü ile Ferhat B.'nin kullandığı 44 BG 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı. İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya haberleri: Otobüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 8 yaralı
Malatya Haberleri

Malatya'da halk otobüsü ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza, sabah saatlerinde, Fırat Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet A. yönetimindeki 44 ACD 717 plakalı halk otobüsü ile Ferhat B.'nin kullandığı 44 BG 876 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Emre B., Osman G., İbrahim Y., İlker M., Aysel Ö. ve Abuzer Y. yaralandı. Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Emre B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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