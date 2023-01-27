Manchester City

İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester United evinde İngiltere Şampiyonluk Ligi’nde bulunan Reading’i ağırlıyor. Daha önce 11 kez karşı karşıya gelen iki takımda üstünlük Manchester United’da bulunuyor. 8 maçı kırmızı şeytanlar kazanırken üç maç ise beraberlik sonuçlanmış. Öte yandan yarın akşam oynanacak karşılaşmada Beşiktaş’ın eski yıldızı Wout Wehorts’un forma şansı bulması bekleniyor. Peki Manchester United - Reading maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte soruların cevapları.