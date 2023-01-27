İngiltere FA Cup’ta Manchester City, Arsenal’i ağırlıyor
İngiltere FA Cup 4. turunda Manchester City evinde Arsenal’i ağırlıyor. Oynanan son 10 karşılaşmada Arsenal’i 9 kez mağlup eden City bir kez yenilgi aldı. Arsenal’e karşı evinde en son yenilgisini 2015’de alan Manchester City 13 maçtır yenilmeyen rakibine karşı galibiyet için savaşacak. Peki Manchester City - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.
11:30 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Manchester City - Arsenal
İngiltere FA Cup 4. turunda heyecan dorukta. Bu akşam Manchester City ve Arsenal tur için karşı karşıya geliyor. Maç detayları haberimizde.
MANCHESTER CİTY - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
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