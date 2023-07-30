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Manchester City Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bir yandan Şampiyonlar Ligi eleme mücadeleleri devam ederken, gruplara kalan takımlar hazırlık maçı oynamaya devam ediyor. Bugün Güney Kore'de Bayern Münih Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın canlı yayın kanalı bulunmuyor. İlk 11’ler de belli oldu. Peki Manchester City-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta?

09:18 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Manchester City-Atletico Madrid hazırlık maçı hangi kanalda?

Manchester City-Atletico Madrid hazırlık maçı hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester City ile Atletico Madrid, bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Manchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

Manchester City-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta?

Manchester City Atletico Madrid maçı 14.00'de oynanacak

Manchester City Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester City Atletico Madrid maçı n canlı yayın kanalı bulunmuyor.

Manchester City Atletico Madrid ilk 11’ler

Atletico Madrid kadrosu:

Grbic; Azpilicueta, Savic, Söyüncü, Galan; Saul, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, Morata

Manchester City kadrosu:

Ederson; Walker, Akanji, Laporte, Ake; Rodri, Kovacic; Silva, Foden, Grealish; Haaland


#Manchester City
#Atletico Madrid
#hazırlık maçı
1 saat önce
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