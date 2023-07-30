Manchester City-Atletico Madrid hazırlık maçı hangi kanalda?
Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Manchester City ile Atletico Madrid, bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu mücadelenin ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Manchester City-Atletico Madrid maçı hangi kanalda?
Manchester City-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta?
Manchester City Atletico Madrid maçı 14.00'de oynanacak
Manchester City Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Manchester City Atletico Madrid maçı n canlı yayın kanalı bulunmuyor.
Manchester City Atletico Madrid ilk 11’ler
Atletico Madrid kadrosu:
Grbic; Azpilicueta, Savic, Söyüncü, Galan; Saul, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, Morata
Manchester City kadrosu:
Ederson; Walker, Akanji, Laporte, Ake; Rodri, Kovacic; Silva, Foden, Grealish; Haaland