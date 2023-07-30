Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve son Serie A şampiyonu Napoli, Teofilo Patini Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Hazırlık maçında Napoli, Hatayspor'u 4-0 yendi. Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçından 2-0 galip ayrıldı. Trendyol 1. Lig ekibi Göztepe, İtalya Serie B ekibi Cremonese ile 1-1 berabere kaldı. Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı Katar temsilcisi Al-Arabi'ye 1-0'lık skorla mağlup oldu. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 30 Temmuz 2023 Pazar maç programı ve fikstürü.