Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devler liginde yarı finalin ilk gecesinde ekranlara gelecek zorlu mücadelede Manchester City, sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final karşılaşması olan Manchester City –Real Madrid mücadelesinde iki takım da final için avantaj kazanmak istiyor. Final etabına kalabilmek için büyük mücadele verecek olan iki dev kulüp, rövanş öncesi avantajı elinde tutmaya gayret gösterecek. Peki, Manchester City Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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