Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final müsabakasında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.
MANCHESTER CITY REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçına sahne olacak Manchester City Real Madrid maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Aké, Laporte, João Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Sterling, Foden, Jack Grealish
Real Madrid : Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Mbappé, Benzema, Vinicius.
İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER
Ev sahibi Manchester City’de sarı kart cezalısı João Cancelo ve kadro dışı bırakılan Benjamin Mendy dışında eksik futbolcu bulunmuyor.
Konuk ekip Real Madrid’de ise Eden Hazard ve Luka Jovic sakatlıkları sebebiyle takımlarına destek veremeyecekler.