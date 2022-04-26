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Özgün Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
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Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

Manchester City Real Madrid maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Devler liginde yarı finalin ilk gecesinde ekranlara gelecek zorlu mücadelede Manchester City, sahasında Real Madrid'i konuk ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final karşılaşması olan Manchester City –Real Madrid mücadelesinde iki takım da final için avantaj kazanmak istiyor. Final etabına kalabilmek için büyük mücadele verecek olan iki dev kulüp, rövanş öncesi avantajı elinde tutmaya gayret gösterecek. Peki, Manchester City Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, canlı mı yayınlanacak?
Manchester City Real Madrid maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Yarı final müsabakasında Manchester City ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

MANCHESTER CITY REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ilk maçına sahne olacak Manchester City Real Madrid maçı bu akşam 22.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Aké, Laporte, João Cancelo, De Bruyne, Rodri, İlkay, Sterling, Foden, Jack Grealish

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Mbappé, Benzema, Vinicius.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Ev sahibi Manchester City’de sarı kart cezalısı João Cancelo ve kadro dışı bırakılan Benjamin Mendy dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Konuk ekip Real Madrid’de ise Eden Hazard ve Luka Jovic sakatlıkları sebebiyle takımlarına destek veremeyecekler.
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