Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Manchester City ve Sevilla UEFA Süper Kupası’nda karşı karşıya geliyor. Nefes kesecek maç 16 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Peki, Manchester City - Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanacak. Manchester City - Sevilla maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
MANCHESTER CİTY - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
MANCHESTER CİTY - SEVİLLA CANLI SKOR
MANCHESTER CİTY - SEVİLLA MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MANCHESTER CİTY
31 Ederson
2 Kyle Walker
6 Nathan Ake
25 Manuel Akanji
82 Rico Lewis
16 Rodri
17 Kevin De Bruyne
20 Bernardo Silva
47 Philip Foden
9 Erling Haaland
19 Julian Alvarez
SEVİLLA
13 Bono
16 Jesus Navas
19 Marcos Acuna
22 Loic Bade
6 Nemanja Gudelj
7 Suso
10 Ivan Rakitic
20 Fernando
5 Lucas Ocampos
15 Youssef En Nesyri
17 Erik Lamela
48. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor
Futbolda 48. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Manchester City ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.
Geçen sezon İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.
Manchester City, tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak. Beş kezle en fazla Süper Kupa maçı kaybeden takım olan Sevilla ise ikinci zaferini elde etmeye çalışacak.