Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester City ve Sevilla UEFA Süper Kupası’nda karşı karşıya geliyor. Nefes kesecek maç 16 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Peki, Manchester City - Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanacak. Manchester City - Sevilla maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

Manchester City, tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak. Beş kezle en fazla Süper Kupa maçı kaybeden takım olan Sevilla ise ikinci zaferini elde etmeye çalışacak.