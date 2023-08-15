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Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Süper Kupası’nda İngiliz devi Manchester City, İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya geliyor. Georgios Karaiskakis Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Fransız hakem François Letexier yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 4 kez karşı karşıya gelen iki takım 5. randevusuna çıkacak. Manchester City, Sevilla ile oynadığı 4 maçın 4’ünden de galip ayrıldı. Nefes kesecek maçın hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte soruların yanıtları, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

12:22 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester City - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Manchester City ve Sevilla UEFA Süper Kupası’nda karşı karşıya geliyor. Nefes kesecek maç 16 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak. Peki, Manchester City - Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanacak. Manchester City - Sevilla maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

MANCHESTER CİTY - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Süper Kupası Manchester City - Sevilla maçı
16 Ağustos Çarşamba saat 22.00
’de yayınlanacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8.5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - SEVİLLA CANLI SKOR

MANCHESTER CİTY - SEVİLLA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

MANCHESTER CİTY

31 Ederson

2 Kyle Walker

6 Nathan Ake

25 Manuel Akanji

82 Rico Lewis

16 Rodri

17 Kevin De Bruyne

20 Bernardo Silva

47 Philip Foden

9 Erling Haaland

19 Julian Alvarez

SEVİLLA

13 Bono

16 Jesus Navas

19 Marcos Acuna

22 Loic Bade

6 Nemanja Gudelj

7 Suso

10 Ivan Rakitic

20 Fernando

5 Lucas Ocampos

15 Youssef En Nesyri

17 Erik Lamela

48. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Futbolda 48. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Manchester City ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yarın yapılacak maçla sahibini bulacak.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

Manchester City, tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak. Beş kezle en fazla Süper Kupa maçı kaybeden takım olan Sevilla ise ikinci zaferini elde etmeye çalışacak.




#Manchester City
#Sevilla
#UEFA Süper Kupası
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