Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 yendi. Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Liverpool, Nottingham Forest karşısında da hata yapmadı ve rakibini 3-0 mağlup etti. Almanya Bundesliga 9. hafta maçında Eintracht Frankfurt, sahasında Borussia Dortmund ile 3-3 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte Süper Lig, 1. Lig, İngiltere Premier Ligi, Fransa Ligue 1, La Liga, Suudi Arabistan Pro Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi 30 Ekim 2023 Pazartesi maç programı ve fikstürü.