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Manchester City, Manchester United derbisini 3-0 kazandı | Özet

Manchester United ve Manchester City, 2023-24 Premier Lig sezonunun 10. haftasında karşı karşıya geldi. Maç, Manchester City'nin 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Manchester City'nin gollerini 26 ve 50. dakikalarda Erling Haaland, 80. dakikada Phil Foden kaydetti. İşte Manchester United-Manchester City özeti, golleri ile Premier Lig güncel puan durumu.

13:29 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 13:35 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Manchester United Manchester City maç özeti

Manchester United Manchester City maç özeti

'in 10. haftası Manchester derbisine sahne oldu. İngiltere Premier Lig'in 10. hafta karşılaşmasında
, evinde Manchester City'i ağırladı.
, mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Manchester United-Manchester City Özeti ve Golleri

Karşılaşmanın ilk bölümü golsüz eşitlikle geçilirken konuk Manchester City, Erling Haaland'ın 26. dakikada penaltıdan attığı golle derbide öne geçti. Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Manchester City, devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 50. dakikada ikinci golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta Bernado Silva'nın ortasında Erling Haaland düzgün bir kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Haaland kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

Son bölüme Manchester City'nin 2-0'lık üstünlüğüyle girilirken ilk golün sahibi Erling Haaland, 80. dakikada bu sefer asist yaptı, golde ağları Phil Foden havalandırdı.

Kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyan Manchester City, sahadan galibiyetle ayrıldı ve puanını 24 yapıp zirve takibini sürdürdü. Manchester United ise bu yenilgiyle 15 puanda kaldı.

Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı

Mücadeleyi 2 golle tamamlayan Erling Haaland, Manchester derbilerinin en golcü oyuncuları listesinde Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı.

Haaland, bu maçta kaydettiği gollerle Manchester United'a karşı Manchester City formasıyla 4 gole ulaştı. Cristiano Ronaldo'nun Derbi tarihinde 3 golü bulunuyor.

Premier Lig tarihindeki ilk penaltı

Manchester United ve Manchester City arasındaki bugünkü maçta ilk yaşandı. Premier Lig'in kuruluşundan bu yana Manchester City, Old Trafford'da penaltı atışı kazanamamıştı. Manchester City, bugün kazandığı penaltıyla Premier Lig tarihinde Old Trafford'da ilk kez penaltı kullanmış oldu.

Erling Haaland'dan rekor

Maçı 2 gol ve 1 asistle tamamlayan Erling Haaland, yeni bir rekorun sahibi oldu. Haaland, Manchester United karşısındaki golleriyle Premier Lig tarihinde 20 deplasman golüne en az maçta ulaşan futbolcu unvanını elde etti.

Manchester United-Manchester City maç sonucu

Premier Lig puan durumu



#Manchester United
#Manchester City
#Premier Lig
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