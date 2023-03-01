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İngiltere FA Cup'ta Manchester United, West Ham United'ı konuk ediyor

İngiltere FA Cup 5. turda Manchester United evinde West Ham United’ı konuk edecek. Old Trafford’da oynanacak karşılaşmayı hakem Michael Salisbury yönetecek. Son 10 maçta sadece 1 yenilgi alan Erik ten Hag’ın öğrencileri evinde West Ham karşısında rahat bir skor elde etme peşinde olacak. Peki Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları.

14:38 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere FA Cup 5. turda Manchester United ve West Ham United karşı karşıya geliyor. Maç bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MANCHESTER UNİTED - WEST HAM UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


İngiltere FA Cup 5. tur Manchester United - West Ham United maçı
bu akşam saat 22.45
’de başlayacak. Karşılaşma
TİVİBU SPOR 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.



#Manchester United
#West Ham United
#İngiltere FA Cup
#5. tur
#Erik ten Hag
28 dakika önce
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İngiltere FA Cup'ta Manchester United, West Ham United'ı konuk ediyor
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