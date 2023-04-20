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2023 Manisa Ramazan Bayram Namazı Saat Kaçta 2023?

Manisa Ramazan Bayramı namazı saatleri, on bir ayın sultanının bitiyor olması nedeniyle Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. Dini bayramlarımızdan olan Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için camilere akın edecek. Manisa’da yaşayan vatandaşlar, Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. Diyanet namaz vakitlerine göre Manisa’da Ramazan Bayramı namazı 06.57’de kılınacak. Peki bayram namazı kaç rekat? Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır? İşte detaylar.

10:42 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Manisa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak?

Manisa 2023 Bayram Namazı saat kaçta kılınacak?

Manisa bayram namazı saati, Manisa’da oturan vatandaşların gündeminde yer almakta. On bir ayın Sultanı Ramazan ayının ardından 21 Nisan Cuma günü itibariyle İslam aleminde ve ülkemizde Ramazan Bayramı heyecanı yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan güncel
tüm illerin ve Manisa bayram namaz vakitleri de belli oldu. Peki Ramazan Bayramı Manisa’da saat kaçta kılınacak?

Manisa Bayram Namazı Saati Kaç?

Diyanet'in paylaştığı bilgiye göre,
Manisa’da Ramazan Bayramı namazı saat 06.57’de kılınacak
.

Manisa Namaz Saatleri Kaçta?

Manisa namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Diyanet’in verilerine göre Manisa namaz vakitlerine yenisafak.com’un aşağıda yer alan bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Bayram namazı kaç rekat?

Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte Bayram namazı 81 ilde eda edilecek. Bayram namazı 2 rekat olarak bayramın ilk günü kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:
  1. Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.
  2. İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.
  3. Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.
  4. Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)
  5. Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı
Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:
  1. İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.
  2. Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.
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12 dakika önce
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