Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 4 ölü sayısı ve ağır yaralılar mevcut. İşte, haberin detayları.
UŞAK-İZMİR YOLUNDA HAYATİ TEHLİKE
Uşak - İzmir kara yolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda 16 yaşındaki ehliyetsiz H.Y'nin kullandığı 34 LH 9445 plakalı otomobil ile kavşaktan ilçe merkezine dönen İ.Ö'nün (31) kullandığı 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 48 F 3119 plakalı otomobilde bulunan Emin Öztürk (41), İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58) ve Burakcan Öztürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücüler H.Y ve İ.Ö'nün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.