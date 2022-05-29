Özgün Manisada iki otomobilin çarpıştığı feci kaza
ÖZGÜN HABERLER

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı feci kaza

Manisa'nın Kula ilçesinde feci kaza gerçekleşti. İki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İşte, haberin detayları.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Manisa haberleri: Manisada iki otomobilin çarpıştığı feci kaza
Arşiv

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 4 ölü sayısı ve ağır yaralılar mevcut. İşte, haberin detayları.

UŞAK-İZMİR YOLUNDA HAYATİ TEHLİKE

Uşak - İzmir kara yolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda 16 yaşındaki ehliyetsiz H.Y'nin kullandığı 34 LH 9445 plakalı otomobil ile kavşaktan ilçe merkezine dönen İ.Ö'nün (31) kullandığı 48 F 3119 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 48 F 3119 plakalı otomobilde bulunan Emin Öztürk (41), İzzet İyli (51), Mehmet Yılmaz (58) ve Burakcan Öztürk'ün (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanarak hastaneye kaldırılan sürücüler H.Y ve İ.Ö'nün hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Manisa'da ele geçirildi: 3 bin yıllık
GÜNDEM
Manisa'da ele geçirildi: 3 bin yıllık
Resmen akın ettiler

Resmen akın ettiler

​İstanbullular oraya gitti: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Kulağını kesip kaçtı

Kulağını kesip kaçtı

​Esenyurt'ta börekçide dehşet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan dönüşü net mesaj: Teröristlerin kökünü kazıyacağız

​Salda Gölü'ndeki deftere kimi aşkını yazdı kimi temennisini.

Makyajlı tasarımıyla dikkat çekiyor: İşte fiyatı ve özellikleri...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da annelere seslendi.

​Gurbetten dönüp 300 yıllık köyde bir ilki başardı.

​Bir ülkeye daha sıçradı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.