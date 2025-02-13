Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerinin ardından Mardin'de de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte gündeme gelen tatil konusuyla ilgili son dakika açıklaması Mardin Valiliğinden geldi. İşte açıklamalar.





MARDİN'DE YARIN 14 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?





Mardin'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın kent genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi.





Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve devamında buzlanma nedeniyle ulaşım başta olmak üzere vatandaşların zorluklarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.





Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın etkisinin devam etmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, eğitime yarın ara verildiği bildirildi.



