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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray saatleri değişti mi?

Marmaray sefer saatlerinin değişip değişmediği merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray seferleriyle ilgili alınan son kararı duyurdu. Bu karar sonrası vatandaşlar Marmaray saatleri uzadı mı, son sefer kaçta yapılacak? Marmaray saat kaça kadar açık? sorularına cevap arar oldu? İşte Ulaştırma Bakanlığı Marmaray seferi kararına ilişkin haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marmaray seferi sorgulama: Marmaray saatleri uzatıldı mı en son sefer saat kaçta?
Marmaray sefer saatleri:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı her binlerce kişinin kullandığı Marmaray için sefer saatlerinde güncellemeye gitti. Bu değişiklik sonrası Marmaray sefer saatleri uzadı mı kısaldı mı? Son Marmaray seferi kaçta yapılacak? soruları bir hayli araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Marmaray sefer saatlerine ilişkin detaylar.

Marmaray hafta sonu saatleri kaç oldu?

43 istasyondan oluşan Halkalı Gebze banliyö tren hattında hafta sonu için sefer saatleri yeniden düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolculardan gelen yoğun talep doğrultusunda Marmaray'da 26 Ağustos'tan itibaren hafta sonu seferlerinin 01.30'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Marmaray’da cumayı cumartesiye bağlayan ve cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde 30’ar dakikalık aralıkla, Gebze’den Halkalı’ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı’ dan Gebze’ye son sefer saati 01.28 olarak planlandı.

Marmaray son sefer saat kaçta?

Gebze’den kalkan son sefer 03.08’de, Halkalı’dan hareket eden son tren de 03.16’da varış istasyonuna ulaşacak. Marmaray’ da Pendik- Ataköy arasında 150, Halkalı- Gebze arasında 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapılmaktadır. Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297’ye çıkacaktır. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray’ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor.

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