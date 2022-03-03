Özgün Mart ayı kira artış oranı belli oldu Kiralara yüzde kaç zam yapılacak?
ÖZGÜN HABERLER

Mart ayı kira artış oranı belli oldu: Kiralara yüzde kaç zam yapılacak?

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Şubat ayı enflasyon rakamının belli olması ile Mart ayı kira artış oranı da belli oldu. Kiracıların her ay baz aldığı enflasyon oranına göre Mart ayında kiralara yüzde kaç zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, Mart ayı 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mart ayı kira artış oranı belli oldu: Kiralara yüzde kaç zam yapılacak?
kira artış

Kira artış oranı her ay enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. Mart ayı kira artış oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki mart ayı kira artış oranı ne? TEFE TÜFE 2022 mart ayı kira oranı nasıl hesaplanır? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Mart ayı kira artış oranı Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. TÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranı on iki aylık ortalamaya göre % 25,98 artış gösterdi. Buna göre Mart ayı kira artış oranı 25,98 oldu.

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu aylık yüzde 4.81, yıllık yüzde 54.4 oldu. Beklenti aylık yüzde 4.1, yıllık yüzde 53.45'ti. En yüksek artış aylık yüzde 8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,00 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık alanında oldu

Yeni dönemin ilk rakamları

Yeni dönemin ilk rakamları

​Türkiye'nin 3 Mart koronavirüs tablosu açıklandı.
Günlerdir metro istasyonundalar

Günlerdir metro istasyonundalar

​Ukraynalılar saldırıların biteceği günü bekliyor.
İşgalde sekizinci gün: Silahlar susacak mı?

Zelenskiy'nin ardından Putin konuştu.

​AK Parti Ankara İl Danışma Toplantısı.

​Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy konuşuyor.

'Yazıklar olsun' deyip ağlayarak anlattılar.

​Bakan Nebati: Mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Enkaz şehir: Harkiv

Enkaz şehir: Harkiv

Günlerdir Rus saldırıları altındaki şehirden yıkım görüntüleri.
Cesetleri soğutucu<br> vagonlarda saklıyorlar

Cesetleri soğutucu
vagonlarda saklıyorlar

​Ukrayna medyası duyurdu.
Guardiola'dan <br>Galatasaray mesajı

Guardiola'dan
Galatasaray mesajı

​Röportajda Torrent ile söyledikleri dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.