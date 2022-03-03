Mart ayı kira artış oranı belli oldu: Kiralara yüzde kaç zam yapılacak?

Kira artış oranı her ay enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oluyor. Mart ayı kira artış oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki mart ayı kira artış oranı ne? TEFE TÜFE 2022 mart ayı kira oranı nasıl hesaplanır? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Mart ayı kira artış oranı Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. TÜFE'ye göre belirlenen kira artış oranı on iki aylık ortalamaya göre % 25,98 artış gösterdi. Buna göre Mart ayı kira artış oranı 25,98 oldu.

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici enflasyonu aylık yüzde 4.81, yıllık yüzde 54.4 oldu. Beklenti aylık yüzde 4.1, yıllık yüzde 53.45'ti. En yüksek artış aylık yüzde 8,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 7,00 ile ev eşyası, yüzde 6,39 ile sağlık alanında oldu