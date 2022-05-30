Maske yasağı kalktı mı? Korona virüs sebebiyle hayatımıza maske zorunluluğu geldi. Hastanelerde, toplu taşımada ve birçok yerde bizinle olan maske yasaklarının kalması için bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısına gözler dikildi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka sayısının 1000'in altına düştüğünü duyurdu. En son açıklanan vaka sayısı 905 olarak belirtilirken vefat sayısı ise 5 olarak duyurdu. Bu açıklamasının üzerine milyonlarca kişi "Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Maske yasağı ile ilgili gözler Bakan Koca'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki; hastanede, sağlık ocağında ve toplu taşımada maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte maske zorunluluğu son durum bilgileri. Peki, Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

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