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Maske yasağı kalktı mı?

Korona virüs sebebiyle hayatımıza maske zorunluluğu geldi. Hastanelerde, toplu taşımada ve birçok yerde bizinle olan maske yasaklarının kalması için bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısına gözler dikildi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka sayısının 1000'in altına düştüğünü duyurdu. En son açıklanan vaka sayısı 905 olarak belirtilirken vefat sayısı ise 5 olarak duyurdu. Bu açıklamasının üzerine milyonlarca kişi "Hastanede ve toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Maske yasağı ile ilgili gözler Bakan Koca'dan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki; hastanede, sağlık ocağında ve toplu taşımada maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte maske zorunluluğu son durum bilgileri. Peki, Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak? Bakan Koca açıkladı!
​Maske yasağı kalkıyor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka sayısının 1000'in altına düştüğünü duyurdu. En son açıklanan vaka sayısı 905 olarak belirtilirken vefat sayısı ise 5 olarak duyurdu. Bu açıklamasının üzerine milyonlarca kişi

Peki; hastanede, sağlık ocağında ve toplu taşımada maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte maske zorunluluğu son durum bilgileri. Peki, Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

Maske yasağı kalktı mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

  • İçişleri Bakanlığı'nın maske kullanımına dair yayımlamış olduğu genelgede toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağı tarihe yer verilmişti. Genelgede; maske zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam edilmesine karar verilmiştir.
  • Daha önce iki gün peş peşe vaka sayılarının binin altına düşmesi sonrası Bakan Koca maske kullanımına dair Twitter'dan açıklamada bulunarak, ''VAKA SAYISI 905 Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!'' dedi.

  • 27 Mayıs günü vaka sayısı 940, 28 Mayıs'ta ise 966 olarak duyurulmuştu. Üçüncü gün yani 29 Mayıs Pazar günü vaka sayısı da 864 oldu ve maske zorunluluğu kalktı.

Hastanelerde maske takmak zorunlu mu?

Öte yandan yeni koronavirüs tablosu açıklandı. Tabloda vaya sayısı 3 gün üst üste binin altına düştü. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz." dedi.

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