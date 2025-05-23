Masum sandığınız uçuk, beyni sessizce tüketiyor: Alzheimer riskini artırıyor

Dünya genelinde milyarlarca insanın taşıdığı Herpes Simplex virüsü (HSV-1), yıllarca sadece estetik ve geçici bir cilt sorunu olarak görülüyordu. Ancak Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre bu virüs, yaşlılık döneminde Alzheimer hastalığına yakalanma riskini yaklaşık %80 oranında artırıyor.

UÇUK BİLİŞSEL ÇÖKÜŞE NEDEN OLUR MU?

Edinburgh Üniversitesi’nden Profesör Tara Spires-Jones, HSV-1 ile Alzheimer arasında kuvvetli bir ilişki kurulduğunu ve virüsün beyinde iltihaplanmaya neden olarak bilişsel çöküşü hızlandırabileceğini ifade etti. Spires-Jones, “Bu virüs çok yaygın ve çoğu insan hayatı boyunca HSV-1’e maruz kalıyor. Ancak bu herkesin Alzheimer’a yakalanacağı anlamına gelmiyor,” açıklamasında bulundu.

Virüsün, yaşla birlikte artan nöroinflamasyonla etkileşime girerek sinir hücrelerine zarar verebileceği üzerinde duruluyor. Özellikle bağışıklık sistemi zayıfladığında, virüsün aktifleşerek beyin fonksiyonlarını yavaş yavaş çökerttiği düşünülüyor.

RİSK ENDİŞE VERİCİ SEVİYEDE Mİ?

Alzheimer's Research UK Araştırma Direktörü Dr. Sheona Scales, bulguların önemli olduğunu ancak dikkatli yorumlanması gerektiğini belirtti. Araştırmanın sağlık kayıtlarına dayandığını ve geçmiş enfeksiyonların büyük bölümünün belgelenmemiş olabileceğini söyledi. Ayrıca, Alzheimer teşhisinin özellikle hastalığın erken evrelerinde oldukça zor olduğunu vurguladı.

Scales, “HSV-1 enfeksiyonu olan birçok kişi hiçbir belirti göstermeyebilir. Bu da veri analizlerinde boşluklar oluşmasına neden olabilir. Şimdilik, viral enfeksiyonları demansın bilinen risk faktörleri arasına eklemek için yeterli düzeyde kanıt yok,” dedi.





Uçuk gibi yaygın ve önemsiz görünen bir sağlık sorununun, uzun vadede Alzheimer gibi yıkıcı bir hastalıkla ilişkili olabileceği bilgisi, hem bireysel sağlık takibi hem de küresel sağlık stratejileri açısından büyük önem taşıyor. Enfeksiyonların beyin sağlığı üzerindeki etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiği görüşü, uzmanlar arasında ortak payda haline geldi.















