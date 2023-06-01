|
Özgün

Mazbata kimlere verilir?

Türkiye 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası kendisine verilmek üzere Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından alındı. Milletvekili seçilen kişilere verilen ve resmi belge anlamı taşıyan mazbatanın ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, mazbata nedir, ne demek? Mazbata kimlere verilir?

15:31 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mazbatanın anlamı nedir?

Mazbatanın anlamı nedir?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını açıkladı.

Mazbata nedir?

Mazbata kelime anlamı ise Türk Dil Kurumuna göre Türkçeye Arapçadan geçmiştir ve "tutanak" anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminden bu yana kullanıldığı söylenmektedir.

Mazbata kimlere verilir?

Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmî belge. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir.

Mazbata ne zamana kadar alınır?

Eğer seçilmiş olduğu seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbata verilir.

İsmail Hakkı Musa kimdir?
İsmail Hakkı Musa kimdir?

İsmail Hakkı Musa, 1 Nisan 1960 tarihinde doğdu. 1987 yılında Nancy II Üniversitesi Hukuk, İktisat ve İşletme Fakültesi Siyasi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1988 yılında Nancy II Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 2001-2008 yıllarında ise aynı üniversitede Kamu Hukuku/Topluluk Hukuku alanında doktora yaptı. 15 Eylül 2009 - 30 Ekim 2011 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, 1 Kasım 2011-15 Ekim 2012 tarihlerinde Brüksel büyükelçisi olarak görev yaptı. 2012 yılında MİT müsteşar yardımcılığına atandı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın seçimlerde aday olmak için istifa etmesi üzerine 10 Şubat 2015 tarihinde MİT Müsteşarlığı'na vekaleten atandı. Peki Abdullah Eren kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Abdullah Eren hayatı ve biyografisi.

#Mazbata
#Mazbata anlamı
#Mazbata teslimi
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Süleyman Soylu yeni kabinede olacak mı?