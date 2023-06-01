İsmail Hakkı Musa, 1 Nisan 1960 tarihinde doğdu. 1987 yılında Nancy II Üniversitesi Hukuk, İktisat ve İşletme Fakültesi Siyasi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1988 yılında Nancy II Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. 2001-2008 yıllarında ise aynı üniversitede Kamu Hukuku/Topluluk Hukuku alanında doktora yaptı. 15 Eylül 2009 - 30 Ekim 2011 tarihlerinde Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, 1 Kasım 2011-15 Ekim 2012 tarihlerinde Brüksel büyükelçisi olarak görev yaptı. 2012 yılında MİT müsteşar yardımcılığına atandı. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın seçimlerde aday olmak için istifa etmesi üzerine 10 Şubat 2015 tarihinde MİT Müsteşarlığı'na vekaleten atandı. Peki Abdullah Eren kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Abdullah Eren hayatı ve biyografisi.