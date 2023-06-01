Mazbatanın anlamı nedir?
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını açıkladı.
Mazbata nedir?
Mazbata kelime anlamı ise Türk Dil Kurumuna göre Türkçeye Arapçadan geçmiştir ve "tutanak" anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminden bu yana kullanıldığı söylenmektedir.
Mazbata kimlere verilir?
Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmî belge. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir.
Mazbata ne zamana kadar alınır?
Eğer seçilmiş olduğu seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbata verilir.
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