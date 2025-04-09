Mazot gübre desteği yattı mı sorusu nisan ayı itibarıyla merak ediliyor. Mazot ve gübre desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere tarımsal üretimde kullanılan mazot (yakıt) ve gübre gibi temel girdilerin maliyetlerini hafifletmek amacıyla sağlanan bir destektir. 2024 üretim yılı için mazot ve gübre destekleri, 2025 bütçesinden ödenmek üzere planlandı. Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilerin hesaplarına ya da kartlarına nakdi olarak aktarılır. Peki, Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte mazot gübre desteği 2025 ödeme günü ve tarihi!

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada, “Çiftçimize destek, üretime güç oluyoruz. 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira tutarındaki destekleme ödemesini 4 Nisan 2025 tarihinde çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, ödemelerin T.C. kimlik ve vergi numarasının son hanesine göre hesaplara yatırılacağını duyurdu.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Açıklamaya göre, sadece mazot ve gübre desteği kapsamında çiftçilere toplam 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 liralık ödeme yapılacak.

Yaş Çay Prim Desteği çerçevesinde ise üreticilere toplam 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira ödeme gerçekleştirilecek.

4 Nisan 2025 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak desteklerin toplam tutarı, 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira olarak açıklandı.







