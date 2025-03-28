MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ SORGULAMA: Mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak, nasıl sorgulanır?

2025 Mart ayında çiftçilere yapılacak olan mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere sağlanan önemli bir destek olup, ödemeler her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler, mazot maliyetinin yüzde 50'sini ve gübre maliyetinin yüzde 25'ini karşılayarak çiftçilerin finansal yükünü hafifletiyor. Mart ayı ödemelerinin ise Bakanlık tarafından duyurulması bekleniyor. Genellikle ödemeler ayın ortalarından itibaren başlamakta ve birkaç gün içinde tamamlanmaktadır. Çiftçiler, ödemelerin yapılacağı tarihler hakkında bilgi almak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını takip etmeli. Ödemeler, ilgili çiftçilerin T.C. kimlik numaraları ve başvurdukları banka hesaplarına yatırılacaktır.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.

Buna göre; Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin bu ay sonun akadar hesaplara geçmesi bekleniyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.

Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere toplam 149 lira, çeltik için 250 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 271 lira, fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir için 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira, kütlü pamuk için 345 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 366 lira, patates, soya için 172 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 193 lira, yağlık ayçiçeği, kolza (kanola) için 121 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 142 lira, yem bitkileri için 94 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 115 lira, diğer ürünler için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 107 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği sağlanacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ KALKTI MI?

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın bugün Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.