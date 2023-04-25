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45 Bin öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında 45 bin öğretmen ataması için tarih vermişti ki bugünkü engelli öğretmen atamasına yönelik düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin öğretmen atamasının Mayıs ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, 45 bin öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak?

15:30 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Öğretmen ataması

Öğretmen ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan tarihinde MEB Şura Salonu'nda düzenlenen 3500 Engelli Öğretmen Ataması'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz." dedi.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek.

45 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Buna göre; 45 bin öğretmen ataması 8 Mayıs 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

103 BRANŞ İÇİN ATAMA YAPILACAK

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağını kaydeden Bakan Özer, "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı." bilgisini paylaşmıştı.



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