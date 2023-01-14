Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ne zaman yapılacak 2023?

MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvuru sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacak başvuruların ardından 18 Ocak 2023 tarihinde atamalar yapılacak. Yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacak. Peki, Eş durumu öğretmen atamaları ne zaman? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU ATAMALARI 2023

MEB’in internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuruya göre; 2023 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Tercih Başvuruları 11-16 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

Atamalar 18 Ocak 2023'te, teblig ve ilişik kesme 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

REKLAM

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular https://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılabiliyor. “Ön Başvuru” ve “Tercih Başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olacak başvuruların ardından atamalar gerçekleşecek.

KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

a) İller arasında

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ilde tercihe açılan eğitim kurumlarınının tamamını tercih edebilecektir.

Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde ilgili mevzuatı uyarınca aylıksız izin kullanabilecektir.

b) İl içinde

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki tercihe açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecektir.

REKLAM

Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapan öğretmenler, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kapsamdaki başvurularda tercih aşamasında açılacak eğitim kurumları, ön başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla Adres Kayıt Sistemindeki adres bilgisi esas alınarak belirlenecektir.

Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecektir. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacaktır.

Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.

REKLAM

Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki eğitim kurumlarını tercih edecekler; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.