MEB ortak yazılı sınav tarihleri 2025: Ortak sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak? İşte sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ortak yazılı sınav takvimini duyurdu. Bu yıl da ülke genelinde uygulanacak ortak sınavlarda sorular MEB tarafından merkezi olarak hazırlanacak. İlk olarak 7. sınıf Türkçe sınavı 4 Kasım’da, 8. sınıf Türkçe sınavı 5 Kasım’da, 9. sınıf Matematik sınavı ise 6 Kasım 2025’te yapılacak. Bakanlık, sınav evraklarının güvenli şekilde okullara ulaştırılacağını ve açık uçlu sorularla öğrencilerin anlama, yorumlama ve düşünme becerilerinin ölçüleceğini açıkladı.









MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı ortak sınav takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelinde yapılacak 1. dönem ortak yazılı sınavların tarihlerini duyurdu. 7, 8 ve 9. sınıfları kapsayan sınavlarda sorular, Bakanlık tarafından merkezi olarak hazırlanacak. İşte MEB 2025 ortak sınav tarihleri, sınavların yapılacağı dersler ve değerlendirme detayları...





Ortak sınavlar Kasım ayında yapılacak

2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başladı. Milyonlarca öğrenci ders başı yaparken MEB, bu yılın ilk ortak sınav takvimini açıkladı. Buna göre ülke genelinde 1. dönem 1. yazılı sınavlar Kasım ayında gerçekleştirilecek:





7. sınıf Türkçe dersi: 4 Kasım 2025 Salı

8. sınıf Türkçe dersi: 5 Kasım 2025 Çarşamba

9. sınıf Matematik dersi: 6 Kasım 2025 Perşembe

Toplamda 3 milyonu aşkın öğrenci bu tarihlerde ortak sınavlara katılacak. Sınav evrakları, il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından kapalı sınav güvenlik poşetleri içinde okullara ulaştırılacak.





Sınavlar açık uçlu sorularla yapılacak

MEB’in yeni sınav uygulamasında çoktan seçmeli test sorularının yerine açık uçlu veya kısa cevaplı sorular yer alacak. Bu sistemle öğrencilerin konuyu anlama düzeyi ve öğrenme süreci daha kapsamlı biçimde değerlendirilecek. Ayrıca öğretmenler, öğrencilerin cevap kâğıtları üzerinden eksik ya da hatalı öğrenmeleri tespit ederek birebir geri bildirim verecek.





Değerlendirmeyi öğretmen zümreleri yapacak

Ortak sınavların değerlendirmesi, okul müdürlüklerinin kararına göre ilgili ders öğretmenleri, zümre öğretmen kurulları veya komşu okul öğretmenleri tarafından yapılacak. Puanlamaların ardından öğrencilerin cevap kâğıtları kendilerine gösterilecek; öğretmenler eksik konulara dair notlar alarak geri dönüş sağlayacak.





Mazeret sınavı 18 Kasım’da

Geçerli bir mazereti nedeniyle sınava katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı 18 Kasım 2025 Salı günü yapılacak. Veliler, sınava katılamama gerekçesini en geç 5 iş günü içinde okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlü olacak. Mazeret sınavı süreci okul idareleri tarafından takip edilecek.





Ülke genelinde ölçme ve eşit değerlendirme