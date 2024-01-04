TBMM yeni yıl açılış tarihi gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023 yılı çalışmaların geçtiğimiz hafta sonlandırdı. Yeni yılın gelişiyle beraber yılbaşı tatiline giren meclisin ilk oturum tarihi belli oldu. Birçok görüşmenin yapılacağı TBMM ocak ayında çalışmalarına devam edecek.
TBMM 2024 NE ZAMAN AÇILACAK?
TBMM yılbaşının da gelmesiyle beraber tatile girdi. TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinden sonra çalışmalara ara verildi. Meclis 16 Ocak tarihinde çalışmalara başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışması öngörülüyor.
YENİ YILDA MECLİS GÜNDEMİ
2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte gündeme gelmesi ön görülüyor.
Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülecek.