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Meclis 2024 çalışmalarına hazırlanıyor! TBMM yeni yılda ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2023 yılı çalışmalarını tamamlayarak geçici bir ara döneme girdi. Meclis yeni yılda ne zaman açılacak? sorusu da vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Meclis yakın zaman içinde çalışmalara başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışması öngörülüyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

10:55 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
TBMM
TBMM

TBMM yeni yıl açılış tarihi gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023 yılı çalışmaların geçtiğimiz hafta sonlandırdı. Yeni yılın gelişiyle beraber yılbaşı tatiline giren meclisin ilk oturum tarihi belli oldu. Birçok görüşmenin yapılacağı TBMM ocak ayında çalışmalarına devam edecek.

TBMM 2024 NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM yılbaşının da gelmesiyle beraber tatile girdi. TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinden sonra çalışmalara ara verildi. Meclis 16 Ocak tarihinde çalışmalara başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışması öngörülüyor.

YENİ YILDA MECLİS GÜNDEMİ

2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte gündeme gelmesi ön görülüyor.

Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülecek.


TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret ederek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, "Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz. Bu oyunun arkasında kimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bir asır evvel koskoca Osmanlı Cihan Devleti'ni birkaç on yıl içerisinde paramparça ederek dağıtan ve ondan sonra emperyalist sömürü planlarını bu bölgede gerçekleştirenler bugün bu oyunun ikinci sahnesini ortaya koymak istiyorlar. Bu sahneyi ortaya koyarken de hain, kalleş terör örgütlerini kendi vekalet savaşlarının bir aracı, bir unsuru, kirli bir taşeron grubu olarak kullanıyorlar. Bu oynanan oyunun farkındayız." dedi.


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