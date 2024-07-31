2024-2028 yıllarını kapsayacak Türkiye Yüzyılı'nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi için vatandaşların görüş ve önerileri alınmaya başlandı. Yurt içi ve yurt dışından tüm vatandaşlar https://yargireformu.adalet.gov.tr/ adresinden görüş ve önerilerini sunabilmekte. Peki Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi nedir, içeriğinde neler var neyi kapsıyor maddeleri neler?