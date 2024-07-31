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Meclis tatile girdi mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktıktan sonra tatile girdi. TBMM'nin yeni dönemde ne zaman açılacağı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte Meclisin yeni yasama dönemindeki gündemi de belli oluyor. Peki Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışacak?

14:32 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Meclis ne zaman açılacak?
Meclis ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatil tarihi, gündemdeki konu başlıklarını takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü Meclis'in tatile girmesi gerekiyordu. Yoğun gündem nedeniyle 1 Temmuz tarihinde ara veremeyen Meclis, 30 Temmuz itibarıyla tatile girdi. Peki Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman çalışacak, yeni dönemin gündem maddeleri neler?

Meclis ne zaman açılacak?

TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de Buna göre, TBMM'nin, 30 Temmuz Salı gününden itibaren 1 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 27 Temmuz tarihli 110. birleşiminde karar verildi.

Yeni döneme Meclis'in gündeminde neler var?

2025 yılı bütçe görüşmeleri Meclis'in ilk gündem konuları arasında yer alacak. 9. Yargı Paketi'nin Meclis gündeminde olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.



#Meclis
#Türkiye Büyük Millet Meclisi
#TBMM
36 dakika önce
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