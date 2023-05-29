Seçim süreci ardından gözler Meclis ve yeni kabineye çevrildi. 28. Dönem Milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin törenini takip eden 10 günlük süreçte ise 28'inci Dönem Meclis Başkanı yapılacak seçimle belirlenecek. Peki, meclis yemin töreni ne zaman?

YENİ BAKANLAR BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı televizyon programında yeni kabine hakkında konuştu. Kalın, "Takvim YSK'nın açıklayacağı tarih ve kesin sonuçlarına bağlı olarak şekillenecek. Bildiğiniz gibi YSK iki tane kesin sonuç açıklaması yapacak. Birisi milletvekili seçimleriyle ilgili diğeri de Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili. Ben YSK'nın milletvekilliği seçimlerini kesin sonuçlarını ne zaman açıklayacağını bilmiyorum. Onların tasarrufunda olan bir konu ama önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklayacağını biz bekliyoruz.

MİLLETVEKİLİ YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN?

Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kesin sonuçlarını da bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. Bu olduktan sonra milletvekilleri yemin sürecini başlatıyorlar bildiğiniz gibi. Aynı şey Cumhurbaşkanımız için de geçerli. Dolayısıyla bu hafta ne gün açıklanır bilmiyorum. Çarşamba mı olur perşembe mi olur cuma mı olur... Ona bağlı olarak da biz ondan sonraki takvimi devam ettireceğiz.

Tabi Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra muhtemelen aynı gün akşamında bir göreve başlama töreni olacak daha önce 2018'de yaptığımız gibi. Uluslararası misafirler, liderler davet edilecek. Vatandaşlarımız davet edilecek. Cumhur İttifakı'nın paydaşları orada olacak. Yine büyük bir katılımla törene başlama töreni olacak.

Bütün bunlardan sonra da tabi bir Kabine'nin açıklanması var. Tabi onun da kesin gün ve saat olarak takvimi belli değil. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra bu böyle ilerliyor." dedi.







