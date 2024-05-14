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Mehmed: Fetihler Sultanı 11. bölüm nefes kesecek: Hamza Malkoçoğlu arada kaldı! Mara Hatun...

Mehmed: Fetihler Sultanı 11. bölümüyle bu akşam TRT1'de seyircilerle buluşuyor. Dizi, Sultan Mehmed'in zaferlerini ve dönemin atmosferini ekranlara yansıtarak izleyicilere büyüleyici bir deneyim sunuyor. Bu hafta Mehmed Han, fetih hazırlıklarının yanı sıra adalet devrimini de gerçekleştirmek için Hızır Çelebi'yi ikna etmeye kararlı bir şekilde hareket edecek. Diğer yandan Bizans'ın Mara Hatun üzerinden çizdiği plana Hamza Malkoçoğlu'nun vereceği tepki merak ediliyor.

17:13 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 17:23 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Mehmed: Fetihler Sultanı 11. bölüm
Mehmed: Fetihler Sultanı 11. bölüm

TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Mehmed:Fetihler Sultanı, bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıkacak. Mehmet Han fetih hazırlıkları içinde yer alırken, Bizans'ın oyunları bitmiyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri merak ediliyor. İşte nefes kesen 11. bölümden detaylar...

MEHMED: FETİHLER SULTANI 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Bizans elçisinin kellesini aldıktan sonra Mehmed hedefini açıklamış ve hazırlıkların ivedi başlamasını istemiştir. Urban'a da bu hedef dahilinde çalışmalarını hızlandırmasını söyler. Mehmed Han fetih hazırlıklarının yanı sıra adalet devrimini de gerçekleştirmek için Zağanos Paşa'yı Hızır Çelebi'ye göndermiş ama Zağanos eli boş dönmüştür.

Mehmed kararında ısrarcıdır, Hızır Çelebi'yi ikna etmek için bizzat gidecektir. Gülşah ise Mihriban'dan düşen grubu bulmuş ve hızla Hala Sultan'a durumu bildirmiştir.

HALA SULTAN YAKALANACAK MI?

Gülşah, Mihriban'ın ihanet içerisinde olduğunu düşünmektedir. Hala Sultan, Gülşah'ı ikna edebilecek mi? Durumu öğrenen Mara ise Hala Sultan'ın bir iş birliği içinde olduğunu düşünmektedir. Bahar'ın bütün söylemlerine rağmen ikna olmayan Mara, Hala Sultan'ın peşine düşer. Mara ve Hala Sultan'ın kavgasında netice ne olacak?

Konstantinos ise hisar yapımını durdurmak ya da engellemek istemektedir. Sfrancis, bu hususta ona yardımcı olabileceğini ve hisara baskın yapabileceklerini söyler. Orhan da bu ekibin içinde yer alacaktır. Hisar yapımında çalışan Baliler bu saldırılara karşı koyabilecek mi?

#Mehmed Fetihler Sultanı
#TRT 1
#Canlı yayın
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