Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK Bağkur Ocak ayı Emekli maaş farkı ödeme tarihler

Maaş farkları yattı mı sorusu, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. 2022 emekli maaş farkı ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Peki, memur ve emekli maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak?

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Harp ve Vazife Malullerine Yapılacak 2021 Yılı Ek Ödemeleri ile Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Emekli Sandığı bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 386 bin 565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecek.

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Buna göre; aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi.

Bakanlık açıklamasında, SSK ve Bağ-Kur beklentileri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıklarının da zamlı olarak ödeme gününde yatırılmaya başladığı belirtildi.

Emekli Sandığı kapsamında harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme yapılıyor.

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Bu kapsamdaki 59 bin258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308 milyon 742 bin lira olacak. Harp ve vazife malulleri ile hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilecek ek ödeme tutarı 5 bin 179 lira ile 9 bin 417 lira arasında değişiyor.

MEMUR EMEKLİ ZAM FARKLARI NE KADAR

Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında,

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aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL'dir.