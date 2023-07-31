Fenerbahçe Mert Müldür transferini bitirdi: İşte sözleşme detayları:
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ün transferinde mutlu sona ulaştı.
Mert Müldür’ün sözleşme süresi, maaşı, bonservis bedeli
Fenerbahçe'nin transfer etmek için Galatasaray ile yarıştığı Mert Müldür için Sassuolo ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. 3.5 milyon euro ve bonuslardan oluşan bonservis bedeliyle sarı lacivertli takıma imza atacağı belirtilen Mert Müldür'ün bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Müldür, sarı lacivertli ekip, yerli sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Mert Müldür transferi son dakika!
Fenerbahçe, Mert Müldür transferini son dakika olarak duyurdu. Kulüp açıklamasında: " Milli Futbolcu Mert Müldür'ün kalıcı transferi konusunda İtalya'nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul'a davet edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Mert Müldür geçen sezon ne yaptı?
2019 yılında Rapid Wien'den Sassuolo'ya 4.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Mert Müldür'ün, İtalyan kulübüyle olan sözleşmesi 2024 Haziranı'nda sona erecekti. Geçtiğimiz sezon Sassuolo'da çok fazla forma şansı bulamayan Mert Müldür, İtalyan ekibiyle toplamda 3 maça çıktı. 2 kez ilk 11'de görev alan milli yıldız gol ya da asist katkısında bulunamadı.
Mert Müldür kimdir?
Mert Müldür, 4 Nisan 1999 tarihinde Avusturya'da doğdu. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Avusturya doğumlu Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamaktadır.
Mert Müldür kulüp takımları kariyeri
Profesyonel kariyerine 2017 yılında Rapid Wien II kulübünde başladı. Daha sonra ise 29 Mayıs 2018 tarihinde Rapid Wien ile 3 yıllık anlaşmaya imza attı.
20 Ağustos 2019'da Müldür, Serie A kulüplerinden US Sassuolo Calcio ile anlaştı.
1 Ağustos 2023'te Müldür, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaştı.
Mert Müldür millî takım kariyeri
Avusturya'da yaşayan Türk anne ve babanın oğlu olan Mert, millî takım olarak Türkiye'yi seçti. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 11 Ekim 2018'de Bosna Hersek'le oynanan ve 0-0 tamamlanan hazırlık maçında giydi.