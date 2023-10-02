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Meslek lisesi alan seçimleri sonuçları ne zaman açıklanacak?

Meslek Lisesi 9. sınıfta okuyacak öğrenciler alan seçimi işlemlerini 22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. Meslek lisesi alan seçimleri sonuçları için bekleyiş başladı. Sonuçlar e-Okul üzerinden açıklanacak. Peki, Meslek lisesi alan seçimleri sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İşte 9. sınıf meslek lisesi alan seçimleri sonuçlarının açıklanacağı tarih...

14:27 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meslek lisesi alan seçimi

Meslek lisesi alan seçimi

2023-2024 eğitim yılı alan seçimi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Alan seçimi işlemleri yakın zaman önce e-Okul Sistemi üzerinden yapıldı. Yerleştirme işlemleri, OBP (Ortaokul Başarı Puanı) ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacak. Peki, meslek liselerinde alan tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MELEK LİSESİ ALAN SEÇİMİ SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları e-Okul Sisteminden ilan edilecek.

Söz konusu sonuçlar henüz açıklanmadı. Konuya dair MEB'den de bilgi yok.

Alan seçim sonuçları, geçen yıl 30.09.2022 tarihinde ilan edilmişti.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Yerleştirme işlemleri, OBP (Ortaokul Başarı Puanı) ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır.

OBP' nin eşitliği hâlinde sırasıyla, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E okul sistemine giriş yapabilmek için “e-okul.meb.gov.tr” adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.



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