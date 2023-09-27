|
Özgün

Ortak sınavlar test mi, yazılı olarak mı yapılacak? MEB'den açıklama

Son Dakika Haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama geldi. Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortak sınav uygulayacak. Peki, ortak sınavlar nasıl yapılacak? Test mi yazılı mı yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika ortak sınav açıklamasının ayrıntıları...

10:52 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

11 Eylül'de başlayan yeni eğitim - öğretim dönemi ile ilgili yeni kararlar alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleyeceğini duyurdu. MEB'den ortak sınavlara ilişkin yeni açıklama geldi.

ORTAK SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

MEB öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" bu yıl başlıyor.

Yapılacak ortak sınavlara ilişkin ayrıntılar netleşti.

Bu öğretim yılına mahsus olmak üzere Bakanlık, il ve ilçe geneli yapılacak ortak yazılı sınavlarda çoktan seçmeli sorular kullanılacak.

Gerekli altyapı hazırlandıktan sonra bu sınavlarda da açık uçlu sorular kullanılabilecek. Bunun dışında kalan tüm ortak yazılı sınavlar ile diğer tüm yazılı sınavların soruları açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak.

İKİ AŞAMADA YAPILACAK

Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ve yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak.

Bu derslerin önce yazılı sınavları, sonra her öğrenci için yeteri zaman ayrılacak şekilde ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçecek şekilde uygulama sınavları yapılacak.



#meb
#ortak sınav
#lise ortak sınav
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Yarın hava nasıl olacak? 28 Eylül hava durumu