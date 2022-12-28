Özgün Messinin Cristiano Ronaldo ile ilgili sözleri yeniden gündeme oturdu
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Messi'nin Cristiano Ronaldo ile ilgili sözleri yeniden gündeme oturdu

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi, katıldığı bir programda verdiği cevapla futbolseverleri mest etti. Messi'nin 2019 yılında Cristiano Ronaldo ile ilgili söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Dünyanın en iyi oyuncuları sorulan Messi, Cristiano Ronaldo'nun içinde olmadığı bazı yıldızların adını saydı. Arjantinli futbolcu, Ronalda ile ilgili sözleri gündeme geldi. İşte haberin detayları..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Messiden Ronaldo açıklaması: Ronaldoyu listeden çıkardım Leonel Messinin Cristiano Ronaldo ile ilgili sözleri!
Messi Ronaldo ile ilgili sözleri

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen ve çok iyi bir performans gösterdiği turnuvayı şampiyon olarak kapatan Lionel Messi, futbolseverlerin dilinden düşmüyor. Kariyerlei sürekli karşılaştırılan Messi ile Ronaldo ile ilgili Messi'nin açıklamaları sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İşte Leonel Messi'nin o açıklaması...

LEONEL MESSİ'NİN RONALDO AÇIKLAMASI

Lionel Messi katıldığı bir programda "Messi'siz bir listede sana göre Dünyanın en iyi futbolcuları kim?" sorusuna cevap verdi. Arjantinli yıldız, bu soruya cevap vermenin oldukça zor olduğunu söylerken Neymar, Mbappe, Hazard, Suarez ve Agüero'nun adını verdi.

"BENİMLE BİRLİKTE RONALDO'YU LİSTEDEN ÇIKARDIM"

Daha sonra Lionel Messi'ye Cristiano Ronaldo'nun listede olmadığı hatırlatıldı. Bunun üzerine Arjantinli yıldız, "Onu benimle birlikte listeden çıkardım." cevabını vererek futbolseverleri adeta mest etti. Bu ifadelere "Tüylerimiz diken diken oldu" yorumları yapıldı.

Messi'nin Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda eden Ronaldo için 2019 yılında sarf ettiği bu sözler, futbolseverlerin yeniden en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

CRİSTİANO RONALDO VE LEONEL MESİ KARİYER İSTATİSTİKLERİ

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, gerek ligde, gerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, gerekse millî arenada birçok kez karşı karşıya geldi.

33 yaşındaki Arjantinli Lionel Messi ve 35 yaşındaki Portekizli Cristiano Ronaldo arasındaki rekabet tüm ateşiyle devam ediyor.

Ronaldo ve Messi'nin kariyer istatistikleri

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