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Yurtta hava durumu: Meteoroloji'den 20 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 29 Nisan Cumartesi günü için 20 bölgeye sarı kodlu uyarı yayınlanırken hava sıcaklığının da doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı belirtildi. Tüm illerde 5 günlük hava durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:14 . 29/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek olan yağışların, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (29 NİSAN 2023)

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 11
İstanbul:
Parçalı ve çok bulutlu 15
İzmir:
Parçalı bulutlu 20
Adana:
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Antalya:
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Finike çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Samsun:
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14
Trabzon:
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13 (Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
Erzurum:
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12 (Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)
Diyarbakır:
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20 (Yağışların, sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)



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#Akdeniz
#Ege
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