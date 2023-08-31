Meteoroloji ise yeni bir açıklama yaptı. Hava sıcaklıkları 3-9 derece artacağı vurgulandı. İşte, hava durumu için yapılan o açıklama...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 31 AĞUSTOS 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum’un kuzey ilçeleri, Adana’nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA 8-10 DERECE...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre hava sıcaklıklarının Marmara ve Karadeniz'de 8 ila 10 derece, İç Anadolu'da 6 ila 8 derece, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği vurgulandı.Hava sıcaklığıI: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU (31 AĞUSTOS 2023)

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu ve açık 36 İstanbul: Az bulutlu ve açık 33 İzmir: Az bulutlu ve açık 34 Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35 Antalya: Az bulutlu ve açık 31 Samsun: Az bulutlu 31 Trabzon: Az bulutlu 31 Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38







