Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. MGM'den yapılan açıklamada 7 Şubat Cuma günü sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi. İşte 7 Şubat hava durumu tahminleri.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ'DEN MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA UYARISI
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara’da rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kuvvetli Rüzgar
10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat
Fırtına
17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat
Kuvvetli Fırtına
20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat
Tam Fırtına
24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat
DOĞU KARADENİZ'DE DE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, denizlerimizde (Doğu Karadeniz’in Batısı (Sinop-Ordu)) fırtına bekleniyor
Doğu Karadeniz’in batısında (Sinop-Ordu) rüzgarın; yarın (Cuma) günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.