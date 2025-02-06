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Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Bu saatlerde başlayacak!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Bu saatlerde başlayacak!

23:596/02/2025, Perşembe
G: 7/02/2025, Cuma
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Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. MGM'den yapılan açıklamada 7 Şubat Cuma günü sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi. İşte 7 Şubat hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.


METEOROLOJİ'DEN MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA UYARISI


Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara’da rüzgarın; yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Başlama zamanı:
07.02.2025 06.00
Bitiş zamanı:
07.02.2025 23.59

Rüzgar Hızı Sınıflandırması

Kuvvetli Rüzgar

10,8-17,1 m/sec ~ 22-33 knot ~ 39-61 km/saat

Fırtına

17,2-20,7 m/sec ~ 34-40 knot ~ 62-74 km/saat

Kuvvetli Fırtına

20,8-24,4 m/sec ~ 41-47 knot ~ 75-88 km/saat

Tam Fırtına

24,5–28,4 m/sec ~ 48-55 knot ~ 89-102 km/saat


DOĞU KARADENİZ'DE DE FIRTINA BEKLENİYOR


Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, denizlerimizde (Doğu Karadeniz’in Batısı (Sinop-Ordu)) fırtına bekleniyor

Doğu Karadeniz’in batısında (Sinop-Ordu) rüzgarın; yarın (Cuma) günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.


#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Fırtına
#Marmara Denizi
#Hava durumu

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