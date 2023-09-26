|
Özgün

Mevlit Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Mevlit Kelimesi TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Mevlid, İslam peygamberi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğumunu anmak ve bu olayın önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen etkinliklerin genel adıdır. Hazreti Muhammed'in doğum tarihi İslam takvimine göre 12 Rebiülevvel ayında, yani Miladi takvime göre farklı tarihlerde kutlanır. Bu özel gün, İslam topluluklarında büyük bir coşku ile karşılanır. Peki, Mevlid kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre mevlit nedir?

14:19 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Mevlit nedir

Mevlit nedir

Kelimelere ilgisi olanlar, TDK sözlüğünden veya internetten Mevlit kelimesinin anlamını merak ediyor. Günlük hayatta kullanılan çoğu kelimenin anlamı ve kökeni bilinmiyor. Peki, Mevlit nedir, anlamı nedir?

MEVLİT NE DEMEK?

Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.

MEVLİT NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? MEVLİT KELİMESİ TDK ANLAMI

Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi

Bu mesnevinin okunduğu dinî tören

Doğma, doğum

Doğum yeri, insanın doğduğu yer

MEVLİT KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ

Daha mevlit bitmeden dört aydır yağmayan yağmur dışarısını sel içinde bıraktı.

MEVLİT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK CÜMLELER

mevlit alayı

Mevlit Kandili

mevlit şekeri

bu00fcyu00fck mevlit ayı

ku00fcçu00fck mevlit ayı



#mevlid
#mevlit
#mevlit nedir
#mevlid ne demek
#tdk mevlid
#mevlit ne demek
37 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Üniversiteler uzaktan eğitim mi olacak?