Mevlit nedir
Kelimelere ilgisi olanlar, TDK sözlüğünden veya internetten Mevlit kelimesinin anlamını merak ediyor. Günlük hayatta kullanılan çoğu kelimenin anlamı ve kökeni bilinmiyor. Peki, Mevlit nedir, anlamı nedir?
MEVLİT NE DEMEK?
Sözlükte “doğum yeri ve zamanı” anlamına gelen mevlid kelimesi, İslâm kültüründe özellikle Hz. Peygamber’in doğumunu, bu vesileyle yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılır. Ayrıca Mısır başta olmak üzere Arap dünyasında özellikle tasavvuf çevrelerinde mevlid kelimesi velî kabul edilen sûfîlerin doğum yıl dönümlerini de kapsayacak şekilde geniş bir anlam kazanmıştır. Mevsim kelimesi de Arap ülkelerinde hem mevlidi hem diğer bayram kutlamalarını ifade eden geniş bir mâna taşır.
MEVLİT NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? MEVLİT KELİMESİ TDK ANLAMI
Hz. Muhammed'in doğumunu, hayatını anlatan mesnevi
Bu mesnevinin okunduğu dinî tören
Doğma, doğum
Doğum yeri, insanın doğduğu yer
MEVLİT KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE DOĞRU KULLANIM ÖRNEKLERİ
Daha mevlit bitmeden dört aydır yağmayan yağmur dışarısını sel içinde bıraktı.
MEVLİT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK CÜMLELER
mevlit alayı
Mevlit Kandili
mevlit şekeri
bu00fcyu00fck mevlit ayı
ku00fcçu00fck mevlit ayı